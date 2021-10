Manovra, Misiani (Pd): impianto condivisibile

"La strategia di politica economica e gran parte delle scelte sono in sintonia e riflettono le priorità indicate dal Pd".

L'impianto della Manovra di bilancio che è stato illustrato alle forze di maggioranza dal presidente Draghi e dal ministro Franco è molto convincente e condivisibile", a partire dal taglio del cuneo fiscale per arrivare agli ammortizzatori sociali.E' quanto scrive su Facebook Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico."La strategia di politica economica e gran parte delle scelte sono in sintonia e riflettono le priorità indicate dal Pd", aggiunge. "Nei prossimi giorni il governo dettaglierà il tutto nel Disegno di legge di bilancio"."Il Pd darà il suo contributo con lealtà", conclude.