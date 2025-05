Mare, l'allarme del Grig: "Chiazze schiumose lungo il litorale di Ansedonia"

A Orbetello, comune del Grossetano, "da tempo si ripresenta periodicamente un rilevante fenomeno di inquinamento lungo il litorale di Ansedonia, alla spiaggia della Tagliata Etrusca", cioè "chiazze schiumose nel mare dove sbocca il canale dalle acque grigie".

A lanciare l'allarme è il Gruppo di Intervento Giuridico (Grig), un'associazione ecologista.

"Non è la prima volta che accade, già nell'estate del 2024 l'inquinamento è stato purtroppo ben presente, con divieti di balneazione e intuitivi danni all'ambiente e al turismo", spiega l'associazione, aggiungendo che "l'Arpat ha di recente accertato la presenza di enterococchi intestinali in mare e il sindaco di Orbetello, con ordinanza 95 del 24 aprile 2025, ha nuovamente disposto il divieto di balneazione nel tratto di mare prospiciente la spiaggia della Tagliata", zona tutelata con vincolo paesaggistico, mentre la Tagliata Etrusca, opera d'ingegneria risalente ad epoca antica, è tutelata da vincolo culturale.

"E' evidente che non sono stati adottati rimedi risolutivi ed è altrettanto evidente che le cause dell'inquinamento non possano esser cercate in Giappone. Nella zona sono presenti strutture produttive, quali attività di ristorazione e allevamenti ittici, e appare opportuno verificare eventuali scarichi e immissioni nei corpi idrici e in mare", è l'accusa del Grig, che "per la risoluzione definitiva delle problematiche d'inquinamento ambientale e di tutela ambientale e storico-culturale, ha inoltrato oggi un'istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti", a vari enti, inclusi i Ministeri della Cultura e dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, la Regione Toscana, la stessa Arpat, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, il Comune di Orbetello, i Carabinieri Forestali e del Noe, oltre ad aver informato la Procura di Grosseto.