Giornalismo: il Gruppo Sae acquisisce La Provincia Pavese

Il Gruppo Sae ha acquisito dal Gruppo Gedi la testata La Provincia Pavese e le relative attività digitali. L'acquisizione è stata formalizzata attraverso la controllata Sae Lombardia, che ha come soci di minoranza Fondazione Monte di Lombardia e Fedegari Autoclavi.

Guidato dal presidente e amministratore delegato Alberto Leonardis, il Gruppo Sae è editore di diverse testate storiche come la Nuova Sardegna, Il Tirreno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara.

I settori in cui il Gruppo è attivo vanno dalla comunicazione integrata (tramite la controllata Sae Communication ha la maggioranza della società Next Different) ai fumetti (con Sae Comics) fino alle testate digitali (tramite Sae Digital e Servizi) come Mamme Magazine, Erasmag e il nuovo sito Abruzzo Daily, che sarà online dal prossimo autunno.