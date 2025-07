Regione Lazio, Asl Roma 1 e Smile House Fondazione ETS: rinnovata intesa per la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali

Smile House Fondazione ETS è lieta di annunciare la firma di un nuovo Protocollo d’Intesa con la Regione Lazio e l’ASL Roma 1. L'Accordo, siglato il 20 maggio scorso, estende per altri cinque anni una collaborazione iniziata oltre un decennio fa e consolidata dall’Accordo stipulato nel 2017, con l'obiettivo comune di istituire a Roma un Centro di Eccellenza, per garantire e potenziare l'assistenza, la formazione e la ricerca nel campo delle malformazioni cranio-maxillo-facciali.

Questa rinnovata intesa conferma il ruolo fondamentale della Smile House di Roma, operativa presso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri dell'ASL Roma 1. Qui, dal 2017, sono stati trattati 334 pazienti (bambini e giovani adulti) affetti da queste complesse patologie, offrendo loro un percorso di cure multidisciplinare che li accompagna dalla diagnosi prenatale fino al termine dello sviluppo psico-fisico. L'attività, che non ha mai subito interruzioni neppure durante la pandemia, testimonia la proficuità e l'efficacia di questa partnership.

“Questo Protocollo d’Intesa - dichiara il Presidente Francesco Rocca - rinnova un impegno che per la Regione Lazio ha un valore strategico e umano altissimo. Il Centro Smile House del San Filippo Neri rappresenta un’eccellenza nella cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, patologie complesse che richiedono interventi altamente specialistici e una presa in carico continua, dalla diagnosi prenatale fino all’età adulta. Con questa intesa rafforziamo un modello multidisciplinare che funziona, che ha già assistito centinaia di bambini e giovani, e che oggi guardiamo con determinazione a potenziare ulteriormente, anche sul fronte della ricerca e della formazione. Come Regione ci impegniamo a garantire spazi, risorse e stabilità a un progetto che migliora davvero la qualità della vita delle persone e che, grazie alla collaborazione con l’ASL Roma 1 e la Fondazione Smile House, può rappresentare un punto di riferimento anche a livello nazionale e internazionale”.

"Il rinnovo di questo Protocollo d'Intesa è una pietra miliare per la nostra Fondazione", dichiara Stefano Zapponini, già Presidente di Smile House Fondazione ETS. "In questo anno così significativo, in cui celebriamo i nostri 25 anni di impegno nella cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, questa firma rafforza la nostra missione di garantire cure accessibili, multidisciplinari e personalizzate. È la conferma di un impegno congiunto per la continuità delle cure, un passo essenziale per ampliare ulteriormente le nostre attività e dare un contributo significativo alla ricerca scientifica e alla formazione specialistica. Lavorando insieme alla Regione Lazio e all'ASL Roma 1, possiamo continuare a fare la differenza nella vita di molti pazienti e delle loro famiglie, sia in Italia che all'estero".

"Questa sottoscrizione – conclude il Direttore Generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle - consolida un lungo percorso e rappresenta una concreta opportunità per istituire a Roma un Centro di Eccellenza, che possa garantire ai bambini l’assistenza specializzata necessaria per minimizzare le conseguenze estetiche e funzionali della malformazione congenita, ma anche puntare alla formazione e alla ricerca nel campo del maxillo-facciale. La Smile House del San Filippo Neri rappresenta già un esempio virtuoso di sinergia, collaborazione e scambio di esperienze, negli anni abbiamo eseguito moltissimi interventi, nei week end clinic e restituito il sorriso ad altrettanti piccoli pazienti. Per questo colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti i nostri professionisti e il Dott. Domenico Scopelliti che guida da anni questo team con grande entusiasmo".

La UOC di Chirurgia Maxillo-facciale dell’ASL Roma 1, inserita nel Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche, continua a rappresentare un punto di riferimento consolidato per il trattamento delle malformazioni facciali. Il team multidisciplinare della Smile House di Roma, composto da professionisti altamente specializzati, molti dei quali provenienti dal Presidio Ospedaliero San Filippo Neri e formati attraverso il percorso della Fondazione, opera sinergicamente per assicurare un'assistenza personalizzata e di alta qualità.

L'accordo prevede, inoltre, un rafforzamento delle attività volte a sostenere e sviluppare il modello assistenziale multidisciplinare Smile House, con l'obiettivo di garantire la piena integrazione sociale dei pazienti al termine delle cure. Saranno promossi progetti di ricerca scientifica all'interno del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, focalizzati sull'ottimizzazione dei protocolli chirurgici e sulla comprensione dei meccanismi patogenetici delle malformazioni. L'intesa mira anche a incentivare la ricerca scientifica e tecnologica, attraverso l'istituzione di borse di studio per giovani ricercatori. Un aspetto cruciale è il sostegno a progetti di cooperazione e interscambio con gli 8 Centri di riferimento della Rete Smile House in Italia, e la possibilità di esportare questo modello virtuoso fuori dai confini italiani, promuovendo lo scambio e la formazione di personale medico.

La Regione Lazio e l’ASL Roma 1 riaffermano il loro pieno sostegno a questo progetto, impegnandosi a mantenere spazi e risorse dedicate all'interno del P.O. San Filippo Neri per le attività chirurgiche e ambulatoriali della Smile House, riconoscendo il valore e l'impatto positivo di questo modello organizzativo, che si avvale di un quarto di secolo di esperienza e dedizione.

Questo rinnovo del Protocollo d'Intesa rappresenta un impegno condiviso a proseguire sulla strada dell'innovazione e della cura, migliorando costantemente le prestazioni e l'offerta di servizi per i pazienti con malformazioni cranio-maxillo-facciali.