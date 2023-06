Maria Tripodi: “La cultura italiana favorisce la crescita del Paese in tutto il mondo”

Nel suo messaggio di saluto la sottosegretaria agli esteri Maria Tripodi ha voluto sottolineare la rilevanza acquisita dal Premio Nosside a livello internazionale, e al contempo ha messo in evidenza la necessità di sostenere iniziative di questo genere che avvicinano il mondo all’Italia e coinvolgono gli italiani che vivono all’estero. Il Nosside – ha detto Maria Tripodi, che nei fatti è diventata la vera ambasciatrice del Governo Meloni della cultura italiana in ogni angolo del mondo- è ormai patrimonio nazionale da salvaguardare e supportare adeguatamente anche dal mio Ministero. L’assemblea del Nosside le riserva una vera standing ovation, anche per il garbo e lo stile che la donna di governo riserva ad una platea così ricca di intellettuali e di poeti.

Dopo La Havana, Reggio Calabria e Creta, con la tappa romana di qualche giorno fa si è concluso martedì 6 giugno il tour di presentazione e di anteprima del 38° Premio Mondiale di Poesia Nosside. ormai un’istituzione a livello mondiale, premio da record in tutti i sensi, vi hanno partecipato fino a oggi ben 104 Paesi con liriche in oltre 150 lingue, idiomi e dialetti diversi, alcuni a rischio di estinzione, merito di un intellettuale di straordinario valore internazionale come il prof. Pasquale Amato, che al Premio ha dedicato la sua vita accademica.

“Un Premio partito da Reggio Calabria -ricorda il Pasquale Amato- fino a raggiungere i cinque continenti, seguendo la direttrice mediterranea fino agli oceani. Per dare la giusta evidenza a una manifestazione ormai matura e che valorizza non solo la Calabria e il Mediterraneo ma l’intero Paese, è stato scelto lo Spazio Europa nella prestigiosa sede di rappresentanza della Commissione europea e del Parlamento europeo, per riaffermare anche lo spirito europeista che ha caratterizzato il Premio sin dagli albori”.

“Particolarmente gradita – sottolinea il patron del Premio- la visita dell’ambasciatrice di Cuba Mirta Granda Averoff che ha sottolineato il forte legame del Premio con l’Isola, da dove, quest’anno, è partito il tour di presentazioni”.

La serata, caratterizzata da un’intervista-dialogo del direttore di Calabria Live Santo Strati al Presidente del Nosside prof. Pasquale Amato, ha visto la partecipazione del sottosegretario agli Esteri on. Maria Tripodi, del sen. Marco Lombardo, dell’on. Mario Tassone e di numerosi rappresentanti diplomatici, oltre a personalità del mondo della cultura e dell’associazionismo italiano.

In apertura il direttore di Calabria Live Santo Strati ha letto un messaggio di saluto inviato dalla Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi: “Oggi – ha scritto la Princi – si celebra il potere della poesia e con grande gioia, rivolgo a tutti voi un caloroso saluto. Questo importante premio Mondiale di Poesia Nosside, trasmette messaggi universali sulla vita e sul mondo che ci circonda. La poesia ci dà la possibilità di esprimere la bellezza e la speranza in un mondo migliore e ci consente di trasmettere le nostre esperienze più intime e le nostre emozioni più belle, permettendoci di riflettere sui nostri valori e sul nostro futuro, arrivando al cuore di chi legge”.

“L’istituzione che rappresento – prosegue il messaggio di Giusi Princi- ha il privilegio e la responsabilità di riconoscere l’impegno profuso nel condividere opere che ispirano le vite delle persone e il dovere di affermare che il premio di Poesia Nosside ha da sempre rappresentato un esempio di eccellenza nel campo della cultura. Queste ultime parole sono il nostro primo obiettivo: riscattare la Calabria, stravolgerla, ma utilizzando valori e strumenti che già possiede. La Cultura in primis. Storia, origini, tradizioni, non sono sinonimo di “vecchiume”, devono semmai diventare sinonimo di “strumento”, occasione di riscatto, per un presente più consapevole ed un futuro migliore. Grazie per avermi dato l’occasione di essere con voi oggi e congratulazioni ai vincitori di questo premio di poesia”.

Per il vecchio professore universitario Pasquale Amato, che all’Università di Messina e poi a quella degli Stranieri di Reggio Calabria ha seguito e formato intere generazioni di studenti è stato un vero trionfo personale. Ne esce soddisfattissimo per un evento che ha visto la partecipazione anche della responsabile culturale in Italia dell’Istituto Cervantes (il più importante di Spagna) Ana D. Navarro Ortega (della sede di Napoli) e di diversi autori vincitori assoluti nelle passate edizioni, tra cui Antonio Rossi (2001) e Alessandro Inghilterra (2022).

Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito Casa Calabria International (che raggruppa associazioni e comunità di calabresi in tutti il mondo) e la storica Associazione Brutium di Gemma Gesualdi e che tra qualche giorno a Roma premierà ancora una volta il fior fiore dei calabresi nel mondo. Per la Calabria Roma è un fiorire continuo di manifestazioni importanti.