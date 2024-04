Mattarella: "C'è un imprevedibile ritorno alla minaccia nucleare"

“Il patrimonio culturale come giacimento di saggezza per l’umanità e l’andamento dei rapporti tra l’umanità e la cultura, somiglia all’oscillazione di un pendolo: quando il pendolo si allontana dal patrimonio culturale emergono, come appare in questa stagione nel mondo, tentazioni di scontri, contrapposizioni, guerre, violenze, indifferenza delle ragioni altrui.Quando il pendolo si avvicina al patrimonio culturale l’umanità si indirizza verso strade di progresso, benessere, serenità e pace. L’auspicio che esprimo è che il pendolo rimanga sempre vicino al patrimonio culturale, garanzia di progresso dell’umanità”.Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i rappresentanti delle Accademie nazionali delle scienze dei paesi del G7, in occasione del S7 +SSH7 Academic Summit.Per quanto riguarda il nucleare, ha proseguito Mattarella, c'è “un imprevedibile ritorno alla minaccia di adoperarli, accompagnata dalla ricerca crescente di nuovi armamenti dagli effetti sempre più dirompenti e conseguenze sempre più crudeli”.