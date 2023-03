Meloni: "Abbiamo programma ambizioso, non mancheranno ostacoli, ma non abbiamo paura"

"Difendere l'economia reale vuol dire immaginare una politica industriale che metta al centro l'impresa, che sappia guardare non all'orizzonte del prossimo anno o dei prossimi 5, ma più a lungo".E' quanto ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il settantacinquesimo anniversario di Confapi."L'Italia ha già pagato la mancanza di visione negli ultimi decenni. Stiamo lavorando per invertire la tendenza", ha proseguito, per poi aggiungere che il governo "ha un programma ambizioso, non mancheranno ostacoli,ma non abbiamo paura. Non siamo stati scelti per mantenere status quo ma per fare riforme".