Meteo: continua l'ondata di maltempo

Non si ferma l'ondata di maltempo che, in queste ore, sta interessando l'Italia.Dal Nord Italia, dove ieri ci sono state perturbazioni, si sta allargando verso le Regioni del Centro e del Sud, con possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota.La Protezione Civile ha diramato uno stato d'allerta di colore giallo per Emilia Romagna, Sicilia, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Marche, Puglia, Molise.In Sardegna sono previsti l'incremento dei venti e precipitazioni nevose dai 600-800 metri in poi, mentre sul versante meridionale del Mare Tirreno sono in arrivo precipitazioni temporalesche.Prevista neve anche in Umbria e Abruzzo, dove ci saranno precipitazioni dai 400-600 metri in poi.