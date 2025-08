Meteo: ultimi giorni di temperature gradevoli per l'Italia, giovedì ritorna il caldo intenso

Stanno per finire i giorni delle temperature gradevoli per l'Italia: giovedì arriverà un'ondata di caldo che potrebbe restare almeno fino a metà agosto. Lo dice Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, annunciando una fortissima rimonta anticiclonica africana che causerà un'impennata delle temperature.

Da oggi, l'anticiclone delle Azzorre si espanderà su tutta la Penisola, portando bel tempo ovunque, tranne che al Sud, dove ci saranno rovesci locali, specialmente tra Puglia e Basilicata. Ci saranno sole e temperature gradevoli, che non supereranno i 30-32°C".

"Da giovedì - evidenzia Brescia - l'aria calda proveniente dal Nord Africa si riverserà sull'Italia, provocando un'impennata notevole delle temperature. Verso il fine settimana, si prevede che in molte zone si supereranno i 35°C, inclusi i settori pianeggianti del Nord. L'ondata di calore si farà sentire con picchi che potrebbero toccare i 37-38°C in diverse località e punte di 40°C al Sud".

Questo anticiclone dovrebbe persistere sull'Italia fino alla metà di agosto, garantendo stabilità e bel tempo in buona parte della Penisola. Le temperature saranno costantemente al di sopra della media stagionale.

Le previsioni nel dettaglio sono le seguenti:

-per oggi si prevede al Nord tempo soleggiato con temperature massime in aumento, per il Centro sono previsti residui rovesci in Abruzzo e sole altrove. Al Sud, invece, tempo variabile con rovesci locali, in particolare su Puglia e Basilicata;

-per domani, invece, si prevedono al Nord sole e temperature in aumento, così come al Centro, dove si prevede un tempo sereno. Al Sud è previsto un miglioramento con ampi spazi soleggiati e temperature in rialzo;

-per mercoledì si prevede sole e caldo al Nord, sereno e temperature massime in aumento al Centro e sereno o poco nuvoloso con alte temperature al Sud.

La tendenza per i giorni a venire prevede un anticiclone in rinforzo con sole dappertutto e caldo africano sempre più intenso.