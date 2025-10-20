Teatro: grande successo per la prima data romana di "E se domani...", il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello

Grande successo ieri sera a Roma per la prima delle tre date al Teatro Brancaccio di “E Se Domani…”, il nuovo imperdibile spettacolo di Giorgio Panariello, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla.

Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

Dopo Roma, il tour farà poi tappa nei principali teatri italiani per un totale di 40 date nel 2025 e a grande richiesta proseguirà anche nel 2026 con nuove date in tutta Italia.

Queste le prossime date:

20 ottobre – Teatro Brancaccio – Roma

21 ottobre – Teatro Brancaccio – Roma

23 ottobre - Teatro Moderno – Grosseto (Sold Out)

25 ottobre – Teatro Colosseo – Torino (Sold Out)

26 ottobre – Teatro Colosseo – Torino (Sold Out)

28 ottobre – Teatro Colosseo – Torino

03 novembre – Teatro Politeama – Catanzaro

05 novembre – Teatro Augusteo – Napoli

06 novembre – Teatro Team – Bari

11 novembre – Teatro Carani – Sassuolo (MO) (Sold Out)

13 novembre – Teatro Galleria – Legnano (MI) (Sold Out)

15 novembre – Teatro LAC – Lugano

18 novembre – Teatro di Varese – Varese

19 novembre - Palaubroker – Bassano del Grappa (VI)

22 novembre – Gran Teatro Geox – Padova (Sold Out)

25 novembre – Teatro Verdi – Montecatini (PT) (Sold Out)

26 novembre – Teatro Verdi – Montecatini (PT) (Sold Out)

27 novembre – Teatro Verdi – Montecatini (PT) (Sold Out)

29 novembre – Teatro Verdi – Firenze (Sold Out)

30 novembre – Teatro Verdi – Firenze (Sold Out)

02 dicembre – Teatro Verdi – Firenze

03 dicembre – Teatro Verdi – Firenze

04 dicembre – Teatro Verdi – Firenze (Sold Out)

6 dicembre – Teatro Verdi – Firenze (Sold Out)

7 dicembre – Teatro Verdi – Firenze (Sold Out)

8 dicembre – Teatro Verdi – Firenze

11 dicembre – Teatro Europauditorium – Bologna

15 dicembre – Teatro Europauditorium – Bologna

16 dicembre – Teatro Rossetti – Trieste

19 dicembre – Teatro Verdi – Firenze

20 dicembre – Teatro Verdi – Firenze

21 dicembre – Teatro Verdi – Firenze

23 dicembre – Teatro Verdi – Montecatini (PT) (Sold Out)

5 marzo 2026 – Pala Unical Teatro – Mantova (Nuova Data)

6 marzo 2026 – Pala Geox – Padova (Nuova Data)

13 marzo 2026 – Teatro Brancaccio – Roma (Nuova Data)

14 marzo 2026 – Teatro Brancaccio – Roma (Nuova Data)

18 marzo 2026 – Teatro Galleria – Legnano (MI) (Nuova Data)

21 marzo 2026 – Pala Ghiaccio – Courmayeur (AO) (Nuova Data)

24 marzo 2026 – Teatro Verdi – Montecatini (PT) (Nuova Data)

25 marzo 2026 – Teatro Verdi – Montecatini (PT) (Nuova Data)

28 marzo 2026 – Teatro Ariston – Sanremo (IM) (Nuova Data)

30 marzo 2026 – Teatro Colosseo – Torino (Nuova Data)

9 aprile 2026 – Teatro Lirick – Assisi (PG) (Nuova Data)

11 aprile 2026 – Teatro Clerici – Brescia (Nuova Data)

14 aprile 2026 – Teatro Regio – Parma (Nuova Data)

15 aprile 2026 – Teatro Ponchielli – Cremona (Nuova Data)

26 aprile 2026 – Teatro Carlo Felice – Genova (Nuova Data)

29 aprile 2026 – Teatro Arcimboldi – Milano (Nuova Data)

30 aprile 2026 – Teatro Arcimboldi – Milano (Nuova Data)

I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 18:00 di oggi in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it.