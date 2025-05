Miss Italia 2025: la bellezza sfila ai Castelli Romani

Prosegue il tour di Miss Italia 2025 nel Lazio con una delle tappe più attese: “Miss Frascati 2025”, in programma sabato 7 giugno presso il suggestivo Bellarium (via di Cisternole, 12), raffinata location diretta da Stefano Santamaita.

La serata, che vedrà la partecipazione di 40 concorrenti provenienti da tutta la regione, rientra tra le selezioni ufficiali del concorso nazionale e rappresenta la terza tappa regionale organizzata dalla Delta Events Srls, esclusivista Miss Italia per il Lazio. A firmare la regia dell’evento sarà il frascatano Mario Gori, figura storica del concorso ed uno dei più apprezzati manager di modelle a livello internazionale.

Gori è l’unico manager in Italia ad aver accompagnato ben quattro Miss Italia alla vittoria nazionale: Tania Zamparo (2000), Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022). Nel 2020 con la Delta Events ha prodotto e organizzato la prima storica finale nazionale del concorso tenutasi a Roma.

Special guest della serata sarà Martina Sambucini, Miss Italia 2020, da sempre residente a Frascati. Dopo la vittoria del concorso, ha intrapreso una brillante carriera internazionale come modella – testimonial di marchi prestigiosi come Rocco Barocco, Miluna e Gai Mattiolo – ed è diventata conduttrice televisiva per il canale CiborTV, con i programmi Port to Port e Siciliamo – Excellence of Sicily.

A presentare la serata sarà Margherita Praticò, attualmente agente regionale del Concorso Miss Italia, ex modella per maison internazionali come Fendi, La Perla, Calvin Klein, e volto noto del piccolo schermo grazie alle sue partecipazioni a trasmissioni come Piazza di Spagna – Donna sotto le stelle, Buona Domenica e Miss Italia.

L’edizione 2025 del concorso Miss Italia è patrocinata dalla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a sostegno della prevenzione oncologica.