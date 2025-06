Claudio Papa nominato Commendatore della Repubblica

Già cavaliere al merito della Repubblica Italiana, l’amministratore Nutfruit Italia e presidente Coldiretti Molise, Claudio Papa, distinguendosi per le iniziative socio culturali svolte in Italia e all’estero, presso l’Aula Magna dell’ex seminario vescovile della Diocesi di Isernia–Venafro riceve il 2 giugno 2025 il diploma di “Commendatore al merito della Repubblica Italiana”.

Qualche giorno fa lo stesso Papa aveva ricevuto a Philadelphia dalla Filitalia International & Foundation il prestigioso riconoscimento “Heroes Awards 2024” negli Stati Uniti, destinato a uomini e donne che hanno contribuito positivamente all’Italian Heritage e al servizio pubblico nel mondo.



“Io e mio fratello Silvano abbiamo l’esatta consapevolezza che l’azienda ha un oggettivo ruolo sociale - esordisce il commendator Claudio Papa - quindi l’azienda non va usata per il raggiungimento dell’arricchimento personale, ma per l’arricchimento del territorio e di tutte le persone con cui collaboriamo.

Noi creiamo, diffondiamo e distribuiamo una ricchezza, ritengo, importante e questo mi inorgoglisce, ci inorgoglisce molto. Il mio ringraziamento va a voi, perché i miei due terzi della vita li ho trascorsi con voi molisani, con la mia famiglia che ringrazio, perché mi supporta e mi sopporta, non essendoci quasi mai, girando per 30 paesi nel mondo, per diffondere il prodotto italiano, l’italianità e tutto quello che di bello noi abbiamo.

Questo premio, quindi, è per aver creato tutto quel “prato”, quei fondamentali dove una persona può esprimersi al meglio: il merito è forse un po’ anche mio per il l’impegno, ma soprattutto vostro per aver accolto una persona che veniva da fuori e avergli permesso il meglio che le sue forze gli consentivano di fare”.