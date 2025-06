Roma: la XIX^ Edizione del Premio Margutta – La Via delle Arti” Anno 2025

Un tramonto straordinario su uno scenario mozzafiato, tra i più belli di Roma, con i suoi Fori Imperiali, la colonna Traiana, il Campidoglio, Il Vittoriano, il tutto nel cuore della storia, dell’arte e della dell’architettura romana che ha fatto da sfondo ad uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali della città: Il Premio Margutta – La Via delle Arti” Anno 2025, conferito a personalità del mondo delle arti, della cultura e dell’informazione.

Nella Loggia della Casa dei Cavalieri di Rodi, è andata in scena la XIX^ Edizione del Premio, ideato dall’art director Antonio Falanga, organizzato dalla general manager Grazia Marino, prodotto da Spazio Margutta, patrocinato dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e dall’Associazione Internazionale di Via Margutta.

La serata è stata presentata da Cinzia Malvini, storica conduttrice della manifestazione, coadiuvata nell’introduzione della manifestazione dal critico d’arte Mirko Baldassarre che ha ripercorso la storia dello straordinario luogo che ha ospitato l’evento. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ha avuto inizio la kermesse che ha conferito la prestigiosa scultura del “Premio Margutta - La Via delle Arti” ad autorevoli e prestigiose personalità. Si tatta di un’opera esclusiva realizzata dal Maestro orafo Gerardo Sacco, l’orafo delle dive, ispirata ai due mascheroni della “Fontana degli Artisti”. Il Maestro è celebre in tutto il mondo per le sue straordinarie creazioni, i suoi gioielli unici e di straordinaria bellezza, che hanno fatto amare la cultura mediterranea, il mito e la magia della Magna Graecia in tutto il mondo.

Per la Sezione Cultura il premio è andato al Presidente di Artribune e del Gambero Rosso Paolo Cuccia; di seguito il Premio alla Carriera è stato conferito a Dino Trappetti promotore della Storica Fondazione Tirelli Trappetti; per la Sezione Letteratura è stata premiata Nicoletta Romanoff per il suo Libro “Come il tralcio alla vite”; per la Sezione Teatro il premio è stato assegnato a Sebastiano Somma e Morgana Forcella, coppia nella vita e nello spettacolo teatrale: L’ultimo Tango - Matilde l’Amore proibito di Pablo Neruda, scritto da Liberato Santarpino; per la valorizzazione e promozione del Made in Italy, due le personalità individuate per la Sezione Moda: la direttrice creativa della Maison Balestra Sofia Bertolli Balestra e la Direttrice creativa del brand che porta il suo nome Francesca Liberatore; per la Sezione Finanza ha ritirato il premio Francesco Pilloni Responsabile Direzione Private Banca del Fucino, storica banca romana da sempre vicina al mondo dell’arte e della cultura, mentre per la Sezione Imprenditoria il premio è andato Vittorio Savoia Top Manager Luxury Real Estate World; al Direttore Artistico della Casa del Jazz di Roma Luciano Linzi il premio per la Sezione Musica, mentre a Greta Mauro, proiettata a condurre la prossima Edizione dell’Estate in Diretta su RAI Uno “Estate in Diretta” il premio per la Sezione Televisione; ad uno dei volti più noti e familiari alla guida del tg1, Laura Chimenti, il premio per la Sezione Giornalismo ed infine per la Sezione Arte il premio è stato conferito a Sergio Lombardo protagonista del movimento artistico d’avanguardia della Scuola Romana di Piazza del Popolo.

Numerosi e illustri gli ospiti intervenuti alla serata, tra questi anche: Federica Balestra della Maison Balestra, l'hair stylist romano di dive e top model Sergio Valente, Enzo Merli della Maison Furstenberg, il Maestro Sarto Gaetano Aloisio, l'hair stylist Roberto Carminati, la designer Francesca Mura e l’editore di Radio Italia Anni 60 Alessandro Raffaelli.

I Partners dell’Edizione 2025 del “Premio Margutta - La Via delle Arti” sono stati: Banca del Fucino, RE/MAX Collection Crystal,Gerardo Sacco, Imago Artis Travel, Collection. Luxury lifestyle magazine e Radio Italia anni 60.