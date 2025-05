Ritorna il Lazio Star Awards, premio delle eccellenze laziali

Si terrà venerdì 23 maggio alle 16, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, a Roma, la quinta edizione di Lazio Star Awards, il Premio delle Eccellenze Laziali. A presentarlo sarà Diego Spiego, ideatore e fondatore della manifestazione.

Tra i premiati della quinta edizione figurano nomi di grande rilievo, come: la giornalista e conduttrice Eleonora Daniele (Premio alla carriera per il giornalismo), l'influencer Leonardo Decarli (Premio Eccellenza Laziale categoria web), i protagonisti del successo cinematografico "Il ragazzo dai pantaloni rosa" Samuele Carrino e Andrea Arru (Categoria Cinema) il duo Jalisse, che riceveranno il "Premio alla Carriera" e festeggeranno i 28 anni dall'uscita del brano "Fiumi di parole", l'attrice e comica Cinzia Leone, il judoka Emanuele Bruno, il pianista Angelo Santirocco, il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, Miss Italia Lazio Soraya Galuppi, l'attore Enrico Montesano (Premio alla carriera), la Manager Sabrina Andriaccio, Manager V Spa di Roma per il premio Eccellenza Laziale - Management femminile, e il ballerino Simone Di Pasquale protagonista della trasmissione Ballando con le stelle (Premio alla carriera Categoria danza.)

Ad aprire la cerimonia sarà la violinista Francesca Musillo.

Un evento autofinanziato, con il patrocinio gratuito dell’Ente Nazionale Attività Culturali (ENAC), in collaborazione con Artemisia Lab, Face place Make up Academy, Identity booking & Management, Gallo linea bagno, Ciak cine ristorante, V SPA Roma e Bf Wellness & SPA che si ringraziano per la collaborazione e partecipazione.