Montereale Valcellina (Pn): trovato senza vita l'escursionista scomparso

E' stato trovato stamani il cadavere dell'escursionista di 67 anni scomparso a Montereale Valcellina, nel Pordenonese, di cui non si avevano notizie dalla mattinata di ieri, quando si era allontanato dalla sua abitazione per effettuare un'escursione nei boschi vicini.Non essendo rientrato e non rispondendo al telefonino, i familiari dell'uomo hanno fatto scattare l'allarme.Alle ricerche hanno preso parte gli uomini del Soccorso Alpino di Maniago, che hanno operato anche con i cani molecolari delle sezioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, insieme con la Protezione Civile, intervenuta con un drone speciale in dotazione alla centrale di Palmanova, i Vigili del Fuoco e due elicotteri.Il cadavere è stato trovato nelle vicinanze del monte Spia. Potrebbe aver avuto un malore, che lo avrebbe fatto precipitare e morire.