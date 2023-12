Motori: Mercedes Classe A: il restyling di un'icona

Mercedes Classe A, lanciata per la prima volta nel 1997, è uno dei modelli più amati della casa automobilistica di Stoccarda. Rispondente alle necessità di un pubblico vario e di un mercato diversificato, è stata nel 2023 la protagonista di un restyling, che la rende ancora più esclusiva e desiderabile. Quest’ultimo non riguarda solo il ritocco delle linee, delle finiture interne e l'aggiornamento tecnico, ma consiste nella razionalizzazione del modello di seconda generazione con l'aggiunta di dettagli definiti con cura, che contribuiscono ad alzare l'asticella in termini di prestazioni, dotazioni e a riposizionare sul mercato la casa della Stella. Con l'occasione, sono state riconfermate le motorizzazioni già note, incluse le sportive Classe A AMG, con significative novità nel settore dell'elettrificazione dei modelli con alimentazione a benzina.

Tutto sul nuovo look di Mercedes Classe A

Il 2023 è l'anno d'oro per Mercedes-Benz Classe A. L'auto più amata di sempre si ripropone al pubblico con un design pronto a stupire e interni super tecnologici. Gli esterni sono rimasti fedeli al modello W177, il cui debutto nel 2018 ha soppiantato completamente la prima versione del 1997. Con una griglia frontale ridisegnata, pin cromati, lamella in nero lucido a specchio e gruppi luminosi regolabili singolarmente, più efficienti e tecnologici per una migliore esperienza visiva notturna, la nuova Classe A è elegante e sportiva al tempo stesso, caratteristica conferita dai nuovi cerchi in lega.

Rispetto al modello precedente, il cofano appare più ribassato di 5 mm mentre sul posteriore è possibile notare il nuovo e accattivante design dei fanali che per l'occasione sono stati sdoppiati e integrati nel paraurti. Internamente, la nuova Mercedes Benz Classe A è ancora più ampia, merito dello straordinario gioco di forme. Il display widescreen, rivisitato nell'estetica e nelle prestazioni, supporta il sistema operativo MBUX di ultima generazione: i comandi vocali risultano essere molto più intuitivi e immediati, permettendo di gestire tutte le funzioni senza troppe difficoltà.

Inutile dire che l'esperienza di guida è eccezionale. Il volante a tre razze, rivestito in pelle nappa (disponibile in più opzioni a seconda delle preferenze) e con nuovi comandi touch inclusi, dà un carattere sportivo all'auto, aumentato all'ennesima potenza dagli interni illuminati a 64 colori e dalle prese d'aria.

Mercedes Classe A: tutte le versioni disponibili

Il restyling della Classe A include le motorizzazioni diesel, ibrido-benzina e Plug-in Hybrid di terza generazione. La versione ibrida del modello Classe A 250 offre il piacere della guida elettrica senza penalizzare in alcun modo le prestazioni del veicolo che è in grado di sviluppare una potenza complessiva di 269 CV. Perfetta per un uso quotidiano, garantisce un'autonomia di 74-77 km con una ricarica. I tempi variano in base agli strumenti utilizzati: il collegamento alla corrente elettrica domestica permette di raggiungere il 100% di batteria in poco più di 5 ore, mentre sfruttando una wall box basterà 1 ora e mezza circa per ottenere l'80% di carica.

Il restyling di nuova Mercedes Classe A ha incluso anche le due versioni sportiva AMG, Mercedes-AMG A 45S 4MATIC+ e Mercedes-AMG A 35 4MATIC, quest'ultima in grado di offrire 10 kW di potenza in più grazie all'innovativo motore mild hybrid. Il modello A AMG 45S con trazione integrale 4MATIC, evoluzione del precedente, non include l'elettrificazione nella nuova versione. È stato, invece, rivisto il design esterno che ne esalta l'esclusività e la sportività. Anche qui, come nel classico modello a benzina o diesel, sono stati rivisitati i paraurti, la griglia frontale e i cerchi in lega di nuova generazione, dalle linee più delicate che offrono maggiore dinamismo alla vettura, aumentandone le prestazioni su strada. Sotto il cofano sono rimaste invariate le caratteristiche del motore che permettono di raggiungere i 270 km/h come velocità massima e di passare da 0 a 100 km/h in poco meno di 4 secondi.

Nuovo look anche per la Classe A Sedan 2023, la versione "allungata" del tradizionale modello compatto. Le linee dinamiche e accattivanti, rendono la vettura ancora più lussuosa ed esclusiva. La berlina si presenta con un posteriore visibilmente più ampio e finiture ridisegnate ad hoc. Gli interni high-tech garantiscono un'esperienza di guida piacevole ma soprattutto confortevole.

Mercedes Classe A: prezzo

I prezzi di listino della nuova Mercedes Classe A variano in base alla motorizzazione e agli optional da includere. Per un modello base, si parte da poco più di € 36.000 IVA inclusa, nella versione 180 ibrido benzina, per arrivare a € 47.674 IVA inclusa della versione plug in. La versione sportiva Classe A AMG spazia da € 55.604 IVA inclusa fino a poco di € 69.000 IVA inclusa per i modelli più potenti.

Nuovo e usato garantito: dove acquistare Mercedes Benz Classe A in sicurezza

Affidarsi a un partner serio, come Trivellato, per l'acquisto di un'auto nuova o di una Mercedes Classe A usata è il primo passo per essere certi di investire su una vettura sicura oltre che bella e dalle eccezionali prestazioni. La concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore, ottenendo riconoscimenti come Top Dealers Italia Mercedes e unico AMG Performance Center Veneto.

Prima della vendita, nuovo e usato vengono sottoposti a rigidi controlli secondo gli standard Mercedes-Benz Certified, per garantire all'acquirente alta qualità e affidabilità. L'ampia offerta Trivellato è consultabile in tempo reale sul sito ufficiale, ove è possibile confrontare i prezzi, conoscere la storia e le condizioni effettive dei veicoli non più nuovi come la Mercedes A45 AMG usata. Nel rispetto del cliente e nella massima trasparenza, vengono messi in evidenza tutti i possibili segni d'usura non visibili ad occhio nudo. La dettagliata scheda tecnica comprende inoltre di prezzo di listino e tante informazioni utili per una valutazione accurata.

Il portale consente di bloccare l'offerta per 3 giorni e di pianificare una prova su strada per valutare dal vivo le prestazioni e il comfort della vettura prima del completamento delle operazioni d'acquisto. Se Mercedes-Benz da anni è sinonimo di alta qualità, scegliere Trivellato per l'acquisto di una vettura significa chiedere e ricevere solo il meglio.