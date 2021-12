Motori: Volkswagen porta avanti l'elettrificazione dei propri stabilimenti europei (2)

- Il sito di Salzgitter sarà ulteriormente ampliato, fino a diventare un hub europeo per le batterie. Il Gruppo Volkswagen investirà circa 2 miliardi di Euro nella produzione della propria cella unificata per il segmento di volume nella gigafactory in Bassa Sassonia, a partire dal 2025. Anche lo sviluppo, la pianificazione e il controllo della produzione di batterie confluiranno a Salzgitter. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato oggi la creazione di una società europea che riunirà tutte le attività del Gruppo relative alle batterie e faciliterà il coinvolgimento di terze parti in futuro. La nuova società supervisionerà anche le partnership strategiche con Umicore, 24M e Vulcan Energy annunciate questa settimana.- Si è convenuto che la futura programmazione della produzione per il sito di Osnabrück e un concept di uso alternativo per l’impianto di Dresda saranno considerati nell’ambito del Planning Round 71.Stephan Weil, Ministro Presidente dello Stato della Bassa Sassonia e Membro del Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen AG, ha affermato: "89 miliardi di Euro nei prossimi cinque anni solo per tecnologie future - come mobilità elettrica e digitalizzazione - è un impegno chiaro. In questo modo la strategia New Auto potrà essere un grande successo. Il fatto che 21 miliardi di Euro vengano investiti nei siti della Bassa Sassonia - a Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Salzgitter, Osnabrück ed Emden - è un’ulteriore testimonianza del fatto che un’azienda globale come il Gruppo Volkswagen si impegna per le prorpie radici in Bassa Sassonia. Siamo soddisfatti di questo forte segnale per la salvaguarderà di circa 130.000 posti di lavoro".Il Gruppo pianifica ulteriori investimenti destinati alla mobilità elettrica in Germania e in Europa:- A Lipsia si sfrutteranno le sinergie della piattaforma elettrica PPE per il segmento premium, con due modelli Porsche.- Per quanto riguarda l'elettrificazione dello stabilimento di Neckarsulm, è stato deciso diattrezzarlo per la prossima generazione della famiglia di modelli E6 di Audi.- Dal 2026 la nuova Audi Q8 e-tron sarà prodotta nello stabilimento di Bruxelles, già completamente convertito all’elettrico.- Nella penisola iberica è prevista la produzione di veicoli elettrici compatti e di Suv elettrici, rispettivamente negli impianti multimarca di Martorell e Pamplona, a partire dal 2025. La decisione finale dipenderà dal quadro generale e dalle sovvenzioni statali.Il progetto Trinity è stato assegnato allo stabilimento di Wolfsburg, e ulteriori modelli derivati saranno presi in considerazione in occasione della prossima sessione di pianificazione.Daniela Cavallo, Presidente del Consiglio di Fabbrica Generale e del Gruppo, ha affermato: "Con le decisioni prese durante questa sessione di pianificazione, il nostro Gruppo dimostra ancora una volta come, per noi, una trasformazione sistematica e prospettive sostenibili per la salvaguardia dei posti di lavoro vadano di pari passo. I risultati per i colleghi degli stabilimenti di tutto il mondo, dei Marchi e delle Aziende rafforzeranno il percorso che stiamo portando avanti insieme. Come rappresentanti dei collaboratori nel Consiglio di Sorveglianza, valutiamo espressamente le iniziative incluse nella sessione di pianificazione come le misure giuste in questi tempi di grande incertezza: il Gruppo Volkswagen agisce - e noi continueremo, con successo, a dar forma al cambiamento”.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha presentato i piani per una profonda riorganizzazione dello stabilimento entro il 2030.Il progetto Trinity, per il quale si sta considerando la realizzazione di una fabbrica al di fuori dell'attuale sito produttivo, ha lo scopo di creare un veicolo innovativo e competitivo - elettrico a batteria di nuova generazione e predisposto per il livello 4 - orientando la produzione al futuro.Entro il 2030, si prevede di attivare un secondo impianto all’avanguardia per la produzione di auto elettriche negli spazi della fabbrica attuale. Il sito sarà completato dal centro di Ricerca e Sviluppo più moderno d’Europa, il Sandkamp Campus.Il Ceo Herbert Diess: "Nel mondo della New Auto, il nostro modello di business sta cambiando radicalmente - il Gruppo Volkswagen si sta evolvendo da costruttore automobilistico tradizionale a Gruppo integrato verticalmente, con Gruppi di Marchi forti e piattaforme tecnologiche di riferimento a livello mondiale. Wolfsburg, sede storica del nostro Gruppo, sarà al centro di questa trasformazione: potremo mantenere la nostra posizione nel lungo termine solo se Wolfsburg avrà successo. Con la nostra visione per il 2030 daremo al sito di Wolfsburg una nuova identità. L’obiettivo è creare un sito sostenibile a livello internazionale con una guida efficiente del Gruppo, due impianti per la produzione di veicoli elettrici, un centro di Ricerca e Sviluppo all'avanguardia, e l’integrazione o l’espansione di altre aree future”.Aggiornando la propria pianificazione quinquennale, il Gruppo Volkswagen ha anche definito chiaramente il percorso per raggiungere gli obiettivi finanziari strategici nell’ambito della strategia New Auto. Ciò renderà il Gruppo molto più competitivo. Il target strategico per il 2025/2026 è un ritorno operativo sulle vendite del Gruppo nel range 8-9%.Allo stesso tempo, nella Divisione Automotive capex e costi di sviluppo saranno ridotti a circa l'11%. Il flusso di cassa netto rettificato nella Divisione Automotive (al lordo di fusioni e acquisizioni e di deflussi legati alla tematica Diesel) dovrebbe superare i 15 miliardi di Euro annui nel 2025/2026. (Segue-3)