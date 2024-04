Musei Reali Torino, il ritorno dell'Inestimabile: l'Autorevolezza di Leonardo da Vinci nel formato Extra Large"

L'autoritratto di Leonardo da Vinci, in formato extra large, fa ritorno alla Biblioteca Reale di Torino con altre 59 opere, di cui 15 originali del genio rinascimentale. Una straordinaria esposizione che include sei fogli del Codice Atlantico e uno spettacolo di videomapping, offrendo un'esperienza unica dal 28 marzo al 30 giugno. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella genialità di Leonardo.

È un evento senza precedenti: l'autoritratto di Leonardo da Vinci, in un formato extra large, torna in esposizione al pubblico. Questa incredibile opera sarà protagonista di un'emozionante mostra presso la, a partire dal 28 marzo fino al 30 giugno.Un'opportunità imperdibile per gli appassionati d'arte e per chiunque sia affascinato dalla genialità di Leonardo.La mostra presenterà ben 60 opere, di cui 15 originali del maestro rinascimentale. Tra queste spiccano sei fogli del celebre Codice Atlantico, che offrono uno sguardo unico e affascinante nel processo creativo di Leonardo.Ogni disegno, ogni appunto, rivela la profondità della mente di questo genio universale. Ma non è tutto: gli organizzatori hanno preparato uno spettacolo di videomapping che trasporterà i visitatori in un viaggio immersivo nel mondo di Leonardo.Attraverso proiezioni dinamiche e coinvolgenti, sarà possibile vivere un'esperienza unica, che unisce arte, tecnologia e storia.L'autoritratto di Leonardo da Vinci è da sempre oggetto di ammirazione e studio, ma vederlo in un formato extra large aggiunge un'ulteriore dimensione alla sua grandezza artistica.È un'opportunità straordinaria per riflettere sulla straordinaria eredità lasciata da uno dei più grandi geni della storia dell'umanità.Gli appassionati d'arte, i curiosi e gli studiosi sono invitati a non perdere questa straordinaria esposizione, che promette di lasciare un'impronta indelebile nella memoria di chiunque la visiti.

L’AUTORITRATTO DI LEONARDO – MUSEI REALI TORINO

Leonardo da Vinci: la visione del Genio tra reale e virtuale

La mostra che celebra il genio poliedrico di Leonardo da Vinci non finisce di stupire. Tra le numerose sezioni che compongono l'esposizione, spicca quella multimediale, una vera e propria esperienza immersiva nel mondo straordinario del maestro rinascimentale. Qui, i visitatori avranno l'opportunità di avvicinarsi alla mente creativa di Leonardo attraverso un viaggio unico nel tempo e nello spazio.

La componente multimediale si propone di svelare il lato più intimo e creativo di Leonardo, combinando la ricerca storica e artistica tradizionale con le moderne tecniche di postproduzione cinematografica. Nicola Sganga, Art Director e VFX Supervisor pluripremiato, ha collaborato all'ideazione di questa sezione, che si propone di dare nuova luce cinematografica al celebre autoritratto del maestro.

La Macchina del Genio: L’Autoritratto in una nuova esperienza virtuale

Al centro di questa sezione si trova un'installazione scenografica unica nel suo genere, che ospita contenuti e tecnologia VFX. Attraverso modellazione 3D, video e animazioni, i visitatori saranno catapultati in un'esperienza cinematografica senza precedenti, dove potranno assistere al momento creativo del Genio stesso. Attraverso una visione tridimensionale, sarà possibile incrociare lo sguardo di Leonardo, mentre lavora nel suo studio al Castello di Clos Lucé in Francia, svelando l'immagine del suo volto in modo incredibilmente realistico.

Conclusioni

Questa sezione multimediale offre una prospettiva unica per esplorare il lavoro di Leonardo da Vinci, avvicinando il visitatore al suo processo creativo in modo coinvolgente e accessibile. Attraverso una combinazione di linguaggi visivi, la mostra si propone di arricchire la comprensione e l'apprezzamento di uno dei più grandi geni della storia umana.

Credits

• Mnemosyne Srl

• Dipartimento Arti Visive e Multimediali NEMA Mnemosyne Virtual Studio

• Art Director & VFX Supervisor: Nicola Sganga

• Producer: Cristian Casella

• Responsabile per la comunicazione: Andrea Bailo