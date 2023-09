Musica: Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella presentano dal vivo il progetto "Jazz Experiences"

Puglia e Basilicata sono pronte ad accogliere un nuovo interessante progetto intitolato Jazz Experiences, fortemente voluto dal talentuoso trombettista jazz e compositore Andrea Sabatino, una nuova esperienza in cui lui ha coinvolto Fabio Zeppetella, noto chitarrista jazz e compositore.



La prima data sarà giovedì 5 ottobre al Corte Borromeo Hotel (Manduria, Vico I Marco Gatti – 11), il giorno seguente al Rosetta Jazz Club (Matera, Centro Commerciale Le Botteghe, Recinto G. Marconi), sabato 7 presso l’Associazione Culturale Jazz “Bud Powell” (Maglie, Largo Stazione – 5) e per concludere domenica 8 in Masseria Sant’Agapito (Lucera, Contrada Santa Caterina di Ripatetta – Borgo San Giusto).



“Jazz Experiences” è un progetto che unisce le sensibilità artistiche di due brillanti musicisti come Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella.



La raffinatezza e l’energia del trombettista salentino incontrano il lirismo e l’ardore espressivo del chitarrista, che proporranno un repertorio incentrato su proprie composizioni originali e alcuni standard della tradizione jazzistica.



Fulgido talento della tromba jazz, nonché fine flicornista, Andrea Sabatino brilla per un fraseggio limpido, spigliato, vibrante nel bebop, ammantante e carezzevole nelle ballad, playing impreziosito da un suono che emana calore.



Grazie alle sue qualità, stringe significative collaborazioni al fianco di numerosi jazzisti – e non – del calibro di Dee Dee Bridgewater, Sergio Cammariere, Mario Biondi, Mario Rosini, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Gianni Cazzola, Marco Tamburini, Enzo Zirilli, Paolo Fresu, solo per elencarne alcuni. Fabio Zeppetella è uno fra i più importanti chitarristi jazz italiani degli ultimi trent’anni.



Il suo stile è improntato su un fraseggio sia meditativo che veemente, sostenuto da un’eccellente tecnica sempre al servizio di una luminosa musicalità.



Nell’arco della sua carriera condivide palco e studio di registrazione con svariati nomi altisonanti del jazz nazionale e mondiale, fra i quali Kenny Wheeler, Lee Konitz, Tom Harrell, Enrico Rava, Paolo Fresu, Aldo Romano, Joey De Francesco, Roberto Gatto, Dario Deidda, Steve Grossman, Emmanuel Bex, Aaron Goldberg, Greg Hutchinson e moltissimi altri ancora.



Questi quattro concerti di Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella rappresentano una sorta di viaggio immersivo, un profondo dialogo fra due jazzisti che si donano al pubblico con alta intensità emozionale.