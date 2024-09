Musica: continua il cammino del "Gecko 2024", concerti a Norcia, Perugia e Bettona

Continua il cammino del Gecko 2024. Dopo il convegno internazionale sul tema di quest’anno, l’acqua e la sua gestione, alla Rocca benedettina di Sant’Apollinare, dopo gli eventi di venerdì e sabato al teatro Concordia di Marsciano, con ospiti del mondo dell’arte, della cultura, della scienza e dell’esplorazione (fra cui Mario Lavezzi, Fabio Genovesi, Chiara Montanari, Yanez Borella), e la giornata dell’8 a Spina, con il trekking lungo il Nestore e l’evento Umbria bioDiversity, culminato con una degustazione guidata dei prodotti dell’agrodioversità locale, sono ora in arrivo tre concerti d’eccezione, a Norcia il 13 settembre, con Andrea Rellini, il 14 a Perugia con Dimitri Grechi Espinoza e il 15 a Bettona con Alessandra Celletti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Norcia – Piazza San Benedetto – 13 settembre ore 21.00

Animato Concerto – Concerto violoncello multimediale di Andrea Rellini

Musica e immagini: animato concerto è uno spettacolo dal vivo del violoncellista Andrea Rellini con la proiezione di animazioni di Giada Fuccelli. Le due dimensioni, quella sonora e quella visiva, si supportano a vicenda, viaggiano insieme e talvolta si sommano, con un’energia rinnovata e potenziata dall’incontro. Altre volte il tempo musicale pare alterato dal ritmo delle immagini e viceversa, così come queste ultime sembrano assorbite e ricontestualizzate dalle successioni armoniche della musica. Ne risulta una specie di immaginario sonoro che avvolge il pubblico in un denso paesaggio multiforme inebriato dalle note e dalle immagini dei due artisti.

Perugia, Basilica di San Pietro, 14 settembre ore 21.00

The Healing Sax - Concerto sax solo di Dimitri Grechi Espinoza

Dimitri Grechi Espinoza non è solo un sassofonista tra i più apprezzati in Italia ma è anche un ricercatore delle origini della musica, intesa come dialogo ancestrale che si poggia sulle frequenze cosmiche e ritmi antropici. Nato a Mosca nel 1965, Dimitri è anche un profondo ricercatore del senso religioso dell'uomo, la sua musica una preghiera sonora di un dialogo di note tra uomo e divino.

A Gecko Fest 2024 l’artista porta il suo nuovo lavoro, "The Healing Sax", facente parte del progetto “Oreb” per sax solo, un'opera che si rivolge a tutti coloro che attraverso l'ascolto vogliono sperimentare la risonanza interiore. Un viaggio sonoro che percorre i cinque sensi fino alla "mente" per poi ritornare al cuore, centro della molteplicità degli stati dell'essere umano.

Bettona – Villa del Boccaglione – 15 settembre ore 18.00

Piano Essence – Concerto per pianoforte di Alessandra Celletti

Descritta come “il segreto più bello della musica italiana” (Gigi Razete su “La Repubblica”), Alessandra Celletti è una pianista di fama internazionale. Vanta una carriera concertistica in Europa, Africa, India e Stati Uniti, con oltre 20 produzioni discografiche di etichette inglesi e americane e milioni di stream su Spotify. Diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, parte da un background classico, ma la sua inclinazione a sperimentare sempre cose nuove ha ampliato le sue esperienze, con notevoli incursioni nel rock, nell'avanguardia e nella musica elettronica. Ha collaborato con numerosi artisti italiani (da Gianni Maroccolo a Claudio Rocchi, Marlene Kuntz e Franco Battiato) e internazionali, tra cui Mark Tranmer, Lawrence Ball, Paul ed Emilie Barton e Han Joachim Roedelius, pioniere della musica elettronica tedesca con Brian Eno e Cluster. “Ultraminimal – Piano essence” è il suo ultimo album uscito il 3 maggio 2024 in una edizione limitatissima di 118 copie.