Musica, Irene Grandi: "'The Witches Seed' di Copeland è stata una sorpresa anche per me"

Intervistata su Mow, la cantante Irene Grandi illustra il debutto mondiale di "The Witches Seed", opera rock di cui è protagonista e che è firmata da Stewart Copeland, batterista e fondatore del noto gruppo Police di Sting.Nella lunga intervista concessa sulle pagine del magazine lifestyle di AM Network, la cantante fiorentina racconta il prossimo progetto che debutta a luglio - "una sorpresa anche per me", che "mescola il canto lirico col rock" - , passando poi ad alcune domande sul settore della musica italiana nel 2022, con il fenomeno Måneskin - "bravi, ma non innovativi, altro che Beatles" e i talent show che sono "fenomeni da baraccone" - passando infine per la discografia: "Non esiste più il talent scout, passa tutto dalla TV e da internet".L'intervista completa a Irene Grandi è disponibile sulle pagine digitali di mowmag, dove sono pubblicati alcuni scatti fotografici del debutto mondiale di The Witches Seed, opera rock con protagonista la cantante originaria di Firenze e in uscita il prossimo mese di luglio.