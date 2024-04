Nasce l'Associazione Giornalisti 2.0: una nuova era e nuova voce per il Giornalismo nel Lazio

Nel cuore pulsante della scena giornalistica emerge un movimento destinato a ridefinire i canoni dell'informazione: l'Fondata da un gruppo determinato di giornalisti professionisti e pubblicisti, questa nuova entità apolitica si propone di diventare il faro di una generazione di giornalisti liberi e contemporanei.Oltre alle figure di spicco già annunciate, qualiinsieme alla gran parte del fronte dei pubblicisti del Lazio e a colleghi professionisti.L'Associazione Giornalisti 2.0 si propone come uno spazio in cui i giornalisti possano esprimere liberamente la propria voce, al di là di affiliamenti politici o pressioni esterne.L'entusiasmo attorno a questa iniziativa è palpabile, con numerosi giornalisti già aderenti, quasi 400 e molti altri pronti a unirsi durante la convention che si terrà nel corso del 4° Meeting della Comunicazione nel prossimo mese di maggio 2024.Tra i membri di spicco dell'associazione figurano anche rappresentanti delle istituzioni ordinistiche del Lazio, portando con sé anni di esperienza e una profonda comprensione delle sfide che i giornalisti devono affrontare quotidianamente.L'Associazione Giornalisti 2.0 è già al lavoro per formulare un programma ambizioso che verrà presto reso pubblico. L'obiettivo è chiaro: fornire ai giornalisti di Roma e del Lazio una casa in cui possano rinnovare una professione affascinante, spesso sottovalutata negli ultimi quindici anni.Giornalisti 2.0 è chiamata a essere il punto di riferimento per coloro che credono nel potere trasformativo del giornalismo e desiderano preservarne l'integrità in un'era di cambiamenti rapidi.Dopo aver segnato la sua presenza nel panorama giornalistico con determinazione e impegno, Giornalisti 2.0 si prepara a fare un passo avanti nel dare voce e rappresentanza ai giornalisti nella gestione delle proprie istituzioni. L'Associazione, che ha raccolto consensi e adesioni significative, si presenta alle elezioni INPGI con una squadra di professionisti pronti a mettere al servizio della categoria la propria competenza, integrità e passione per il giornalismo.L'obiettivo è chiaro: promuovere una gestione trasparente e attenta alle esigenze dei giornalisti, fornendo un'impronta innovativa e progressista alle politiche dell'INPGI.