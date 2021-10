Nemi Cultura, Rassegna d’Arte Contemporanea “La Fragolina d’Oro” Terza Edizione

L’antica leggenda, che si tramanda da secoli, racconta una incredibile storia “favolosa” che è alla base del succulento frutto del bosco. Secondo la narrazione fantastica, il frutto prelibato ha una nobilissima origine mitologica, le fragole, che sono una pianta perenne della famiglia delle acaule, sarebbero niente poco di meno: “figlie, delle lacrime versate da Venere per la morte di Adone!”.

Da sabato prossimo, 9, a domenica 31 del mese di ottobre - presso la ridente cittadina alle pendici del promontorio a ridosso della via Appia, il Sindaco Alberto Bertucci, e l’Assessore alla cultura e Vicesindaco Edi Palazzi, daranno il via al programma della terza edizione de: “La Fragolina D’oro” 2021; approntato anche quest’anno, con dedizione e competenza, dall’Associazione “ArteinArte” di Paolo Viterbini e Walter Necci.

L’edizione della Festa dell’anno 2021, si annuncia ricca di iniziative e di appuntamenti culturali di tutto rispetto, un carnet bello e intrigante, giusto per rinnovare e portare avanti con tutto il prestigio che merita, la gloriosa tradizione che a Nemi, si perpetua sin dai primi anni del secolo scorso. (1922).

Quest’anno la mostra – di arti visive - si terrà presso l'antica scuderia, di Palazzo Ruspoli, il più prezioso dei gioielli storici dell’abitato, ben collocato all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, al centro dei Colli Albani. La mostra sarà allestita dentro le prestigiose sale del maniero, all’interno della sontuosa struttura, edificata nel nono secolo, al tempo di Carlo Magno, dove poi tutto d’intorno si è sviluppato il piccolo borgo di Nemi.

“La Fragolina d’Oro” è un concorso a premi, ai cinque artisti indicati dalla giuria andrà infatti, un preziosissimo ciondolo d’Oro raffigurante proprio “la fragola nemorense”. Presidente della giuria, di questa terza edizione, è Dottoressa Claudia Zaccagnini, fra i giurati l’Assessore alla Cultura Edi Palazzi, e i due funzionari Del Ministero per la Cultura Rosario Sprovieri – che ha diretto, tante rassegne d’arte, al Teatro Dei Dioscuri al Quirinale – il demoetnoantropologo dottor Adriano Cutonilli e, il gallerista dottor Gianfranco Marchetta, il quintetto di esperti va ad aggiungersi alle altre illustri personalità delle edizioni passate, quali quelle del Critico d’Arte Giorgio Di Genova e del maestro Ennio Calabria. L’Amministrazione Comunale – per l’attuale edizione - ha pensato di realizzare un prezioso attestato di partecipazione per tutti gli artisti, oltre a un catalogo cartaceo riepilogativo delle opere e della biografia di pittori, scultori e fotografi coinvolti.

“La Fragolina d’Oro” è oramai un appuntamento d’Arte importante, un premio ben conosciuto, che si è imposto all’attenzione di tanti maestri delle arti visive della regione Lazio, ma anche della Toscana, dell’Umbria, delle Marche, dell’Abruzzo e Molise, della Campania e di tanti altri posti d’Italia. “E’ un ottimo risultato – ci dice il Sindaco Alberto Bertucci – il coronamento delle speranze progettuali dell’Amministrazione comunale, che, anche se ci costa impegno e fatica, ci porta poi prestigio per il nostra piccola Comunità Nemorense, per il nostro centro storico, per la cultura artistica; ma anche e soprattutto per un grande incontro tra le civiltà e il linguaggio sereno della creatività, che appartiene a quella parte più sensibile dell’umanità che, si esprime attraverso il mondo visionario delle arti. (r.s.)