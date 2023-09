Notte Europea dei Ricercatori: a Roma incontri con Luca Parmitano e Hélène Langevin - Joliot

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea organizzano a Roma una giornata di incontri a cui parteciperanno, tra gli altri, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, l’astronauta Luca Parmitano e la fisica Hélène Langevin – Joliot.L’evento la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori si sviluppa a Roma con una serie di interventi tra cui spiccano il collegamento con Luca Parmitano, in diretta dalla base spaziale NASA di Houston, e l’incontro con Hélène Langevin - Joliot, nipote di Maria Sklodowska e Pierre Curie, che incarna l’impegno della scienza europea al servizio della società.La giornata mira a sottolineare l’importanza della ricerca europea nello spazio, in particolare per le sue applicazioni pratiche nella lotta al cambiamento climatico e nella prevenzione e mitigazione degli eventi climatici estremi e per l’esplorazione del sistema solare.Oltre alla vicepresidente Pina Picierno, per il Parlamento europeo interverrà l’eurodeputata dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, Francesca Peppucci (PPE-FI) mentre la parte scientifica sarà illustrata da Guido Levrini, responsabile ESA del programma IRIDE, Marco Pallavicini, vice presidente dell’INFN (Istituto Nazionale Fisica Nucleare), i planetologi Yves Langevin, dell’Istituto d’Astrofisica Spaziale, IAS Orsay – Paris, e Giuseppe Piccioni dell’INAF (Istituto Nazionale d’Astrofisica), co-responsabile scientifico dello spettrografo all’infrarosso MAJIS.La Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione europea dal 2005, coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di tutti gli Stati membri.L’obiettivo della Notte è creare occasioni di incontro tra ricerca e società per diffondere l’educazione e la cultura scientifica, insieme alla conoscenza delle professioni della ricerca, in un contesto informale e stimolante che possa far nascere nuove vocazioni.All’evento di Roma parteciperanno gli studenti dell’ISISS Pacifici De Magistris di Sezze e del Liceo Keplero di Roma.