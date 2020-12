Nubifragi: oltre 4.000 le operazioni dei Vigili del Fuoco in 24 ore

Non si ferma l'ondata di maltempo che sta imperversando in tutta Italia.Nel corso delle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco hanno risposto ad oltre 4.000 richieste di intervento, di cui 1.000 in territorio lombardo, per la messa in sicurezza di alberi a rischio caduta e per dare una mano agli automobilisti che si sono trovati in situazioni difficili.Problemi sono stati registrati anche a Napoli, dove nella serata di ieri il molo di San Vincenzo è stato investito da una forte mareggiata, che ha provocato allagamenti e danni a strade ed automobili. Il molo è stato riaperto stamani.Anche Fiumicino (RM) è stata interessata da una forte mareggiata e da forte vento, che ha portato rifiuti e detriti sulle scogliere e all'ingresso del Vecchio Faro.