Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:47
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Nuoto: il Centro Fin di Trieste celebra 20 anni di attività
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Nuoto: il Centro Fin di Trieste celebra 20 anni di attività

La piscina Bianchi è stata inaugurata nel 2005 in occasione dei campionati europei di nuoto in vasca corta.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 15 Ottobre 2025
Trieste - 15 ott 2025 (Prima Pagina News)

La piscina Bianchi è stata inaugurata nel 2005 in occasione dei campionati europei di nuoto in vasca corta.

Il segretario generale della Federnuoto Antonello Panza e il presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Sergio Pasquali hanno partecipato alla cerimonia organizzata presso il Centro Federale di Trieste per i 20 anni di attività della piscina intitolata a Bruno Bianchi, capitano della nazionale di nuoto alle Olimpiadi di Roma 1960 nato nella città giuliana, quaranta presenze in azzurro, perito tragicamente a 22 anni nel disastro aereo di Brema del 28 gennaio 1966.

All'evento, coordinato dal presidente della Fin Plus Trieste e direttore dell'impianto Franco Del Campo, hanno preso parte anche il Sindaco Roberto Di Piazza e l'assessore allo Sport del Comune di Trieste Elisa Lodi.

La piscina Bianchi è stata inaugurata nel 2005 in occasione dei campionati europei di nuoto in vasca corta e si avvale di tre vasche: due da 50 metri con pontone mobile (una coperta l'altra scoperta) e una da 25 metri, due palestre (attrezzata e per corpo libero) e un castello indoor per i tuffi.

All'interno della struttura - di proprietà del comune e in convenzione alla Fin - si svolgono tutte le discipline agonistiche natatorie, insieme ad attività di scuola nuoto e nuoto libero gestite dalle società sportive per una fruizione che supera le 180.000 presenze all'anno.

Nel corso del tempo il polo acquatico di Trieste è diventato un riferimento imprescindibile per la formazione, diffusione e sviluppo delle discipline natatorie dalla base all'alto livello ed ha ospitato campionati italiani assoluti e giovanili, congressi ed eventi di rilevanza internazionale finanche le qualificazioni olimpiche di pallanuoto.

Le piscine dell'impianto sono state intitolate a Romana Calligaris, grande campionessa triestina di nuoto del dopoguerra, e ad Alfredo Toribolo, pallanotista triestino che vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 1948.

Il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha espresso tutta la sua ammirazione per la gestione di un impianto così importante, che fa onore alla città ed ha ricordato un episodio quando, proprio su suggerimento di Del Campo, ha fatto cambiare il progetto originario che era privo della vasca tuffi. Il segretario generale della Fin Antonello Panza ha concluso ricordando che la convenzione tra il Comune di Trieste e la Federazione Italiana Nuoto, risalente a più di 20 anni fa, è diventata il “modello Trieste”, esportato in molte altre piscine e centri federali.

La cerimonia si è conclusa con la posa di una targa, organizzata in collaborazione di Laura Sterni, presidente della sezione di Trieste dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia (Anaoai), che ricorda i 20 anni della piscina e - grazie a un QR code - raccoglie tutti gli Azzurri nella storia delle discipline del nuoto di Trieste, ma anche dell’Istria, Fiume e Dalmazia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Fin
Piscina Bianchi
PPN
Prima Pagina News
Trieste
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.