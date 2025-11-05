Spanberger: Chiamerò tutti a Washington per chiedere la fine dello shut down

“Ora che la campagna è finita inizia il lavoro vero, per abbassare i costi degli affitti per concedervi di rimanere nelle vostre case, diminuiremo la burocrazia, lavoreremo sui costi della sanità, cercheremo di distruggere le pratiche predatorie delle case farmaceutiche, e produrremo più energia elettrica abbattndo i costi in modo che i grandi utilizzatori paghino meno”.

Così il neo governatore della Virginia Abigail Spanberger nel suo discorso di insediamento.

“Investiremo nella formazione del futuro, sfrutteremo l'intelligenza artificiali e faremo in modo che gli insegnanti siano ben pagati e rispettati” - ha continuato.

“Renderemo le nostre comunità più sicure supportando le necessità delle forze di polizia”.

“La Virginia è l'unico stato del sud che non ha messo restrizioni al diritto di riproduzione delle donne e io controllerò che rimanga così. In Virginia le decisioni sulla sanità, sul trattamento della fertilità e sulla riproduzione saranno prese dalle donne, decisioni prese tra le donne e i loro medici, e non dai politici” ha tuonato ancora.

“Sarò sempre a difesa dei lavoratori della Virginia e proprio ora la nostra forza lavoro è sotto attacco e il caos che viene da Washington sta uccidendo i posti di lavoro creando incertezza economica per decine di migliaia di famiglie” - ha poi aggiunto riferendosi alla situazione federale.

“L'economia della Virginia non funziona quando Washington tratta i nostri lavoratori come spendibili. Non resterò in silenzio nei confronti di coloro che stanno attaccando la nostra economia” - ha proseguto.

“Come governatore della Virginia chiamerò i democratici e i repubblicani del Congresso e persino il presidente affinché pongano fine allo shut down”.