Aggiornato alle 04:28
Spanberger: Chiamerò tutti a Washington per chiedere la fine dello shut down

La Virginia è l'unico stato del sud che non ha messo restrizioni al diritto di riproduzione delle donne e io controllerò che rimanga così

di Renato Narciso
Mercoledì 05 Novembre 2025
Richmond (Virginia - USA) - 05 nov 2025 (Prima Pagina News)

La Virginia è l'unico stato del sud che non ha messo restrizioni al diritto di riproduzione delle donne e io controllerò che rimanga così

“Ora che la campagna è finita inizia il lavoro vero, per abbassare i costi degli affitti per concedervi di rimanere nelle vostre case, diminuiremo la burocrazia, lavoreremo sui costi della sanità, cercheremo di distruggere le pratiche predatorie delle case farmaceutiche, e produrremo più energia elettrica abbattndo i costi in modo che i grandi utilizzatori paghino meno”.

Così il neo governatore della Virginia Abigail Spanberger  nel suo discorso di insediamento.

Investiremo nella formazione del futuro, sfrutteremo l'intelligenza artificiali e faremo in modo che gli insegnanti siano ben pagati e rispettati” - ha continuato.

Renderemo le nostre comunità più sicure supportando le necessità delle forze di polizia”.

 “La Virginia è l'unico stato del sud che non ha messo restrizioni al diritto di riproduzione delle donne e io controllerò che rimanga così. In Virginia le decisioni sulla sanità, sul trattamento della fertilità e sulla riproduzione saranno prese dalle donne, decisioni prese tra le donne e i loro medici, e non dai politici” ha tuonato ancora.

Sarò sempre a difesa dei lavoratori della Virginia e proprio ora la nostra forza lavoro è sotto attacco e il caos che viene da Washington sta uccidendo i posti di lavoro creando incertezza economica per decine di migliaia di famiglie” - ha poi aggiunto riferendosi alla situazione federale.

 “L'economia della Virginia non funziona quando Washington tratta i nostri lavoratori come spendibili. Non resterò in silenzio nei confronti di coloro che stanno attaccando la nostra economia” - ha proseguto.

Come governatore della Virginia chiamerò i democratici e i repubblicani del Congresso e persino il presidente affinché pongano fine allo shut down”.


