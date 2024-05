Nuova polemica per Lollobrigida: "Per fortuna, la siccità ha colpito di più il Sud". Opposizioni all'attacco

Un'altra polemica investe il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Per fortuna quest’anno la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del Sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene ma che producono un valore del vino eccezionalmente rilevante”, ha dichiarato il Ministro nel corso del Question Time al Senato, replicando a Giorgio Maria Bergesio, senatore piemontese della Lega.

Le opposizioni hanno reagito: “Sono parole vergognose”, ha dichiarato il coordinatore siciliano del M5S, Nuccio Di Paola. “Chieda scusa agli agricoltori e ai cittadini del Mezzogiorno”, ha detto, invece, il capogruppo del Pd in Commissione Agricoltura e Segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari.

“Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal mio evidente lapsus durante il question time vorrei chieder scusa. Agli sciacalli, che stanno provando a farne un caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema su cui i governi di cui facevano parte i loro partiti, finora, hanno fatto solo chiacchiere”, ha poi scritto Lollobrigida su Facebook, postando un video in cui attacca “sciacalli prestati al giornalismo” che “anche questa volta tentano di strumentalizzare qualcosa che io ovviamente non ho mai pensato”.

“Ieri rispondendo a un collega del Piemonte - ha proseguito Lollobrigida - ho usato un’affermazione che è ‘per fortuna in Piemonte non è accaduto quello che sta accadendo in Sicilia, cioè che c’è la siccità quest’anno’. La domanda del collega era sulla siccità in Piemonte. Questo governo ha messo al centro l’agricoltura, ha affrontato i temi della siccità, si sta occupando anche di trovare le risorse per aiutare i nostri allevatori, i nostri agricoltori della Sicilia”.

“Bisogna cambiare strada e questo governo lo sta facendo”, ha detto ancora il Ministro. “Altri sciacalli prestati alla politica” che “in queste ore cercano di fare casino, di creare un fumo intorno a un decreto straordinariamente importante che abbiamo varato come governo, che affronta anche questo tema rilevante”.