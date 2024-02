Nuovo botta e risposta tra Meloni e De Luca: "Fondi coesione usati per festa del caciocavallo", "Stracciarola"

Nuovo botta e risposta tra la premier, Giorgia Meloni, e il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.“Se uno guarda l’utilizzo dei Fondi di coesione io in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo. Mi chiedo se queste siano le priorità, spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori”, aveva detto Meloni ieri, ai microfoni del programma di Rai1 "Porta a Porta", condotto da Bruno Vespa.La replica di De Luca è avvenuta a distanza: “È in atto da parte della presidente del Consiglio e di forze della maggioranza di Governo una campagna di falsificazione dei dati che riguardano la Regione Campania. C’è un motivo molto semplice: hanno valutato che De Luca è uno che non si piega e non si vende, e dunque va colpito. Hanno valutato anche che l’esperienza di governo della Regione Campania è un’esperienza di avanguardia e ovviamente questo dà fastidio, perché sfugge all’immagine tradizionale del Sud cialtrone e inefficiente”, ha detto il governatore, nella diretta Facebook odierna.“C’è una campagna di aggressione mirata e di falsificazione che si accompagna sempre all’aggressione politica perché c’è bisogno di colpire la credibilità. Dobbiamo stare attenti, non possiamo dare spazio a chi adotta lo stile ‘stracciarola’, fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti, perché servono a distrarre l’opinione pubblica dai problemi concreti”, ha continuato.“A proposito della performance di ieri della Meloni - ha proseguito il governatore dem - e a proposito delle sagre: onorevole Meloni, una Regione dà 10mila e 20mila euro ai Comuni e alle Pro Loco che poi organizzano la sagra. Ma ci si può ridurre da presidente del Consiglio a questi livelli di volgarità e di cialtroneria?”.