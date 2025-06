Ocse: crescita globale in frenata, al 2,9% per quest'anno e il 2026

"Le prospettive economiche globali stanno peggiorando, a causa delle elevate barriere commerciali, delle condizioni finanziarie più restrittive, del calo della fiducia e dell'accresciuta incertezza politica".

E' quanto scrive l'Ocse nel nuovo Economic Outlook, aggiungendo che "questi fattori avranno un impatto negativo sulla crescita".

Stando alle prospettive dell'Organizzazione, la crescita globale "rallenterà dal 3,3% nel 2024 al 2,9% sia nel 2025 sia nel 2026". Questo rallentamento "si concentrerà principalmente negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e in Cina, mentre si prevede che le altre economie subiranno aggiustamenti al ribasso più limitati".

Negli Stati Uniti si prevede che la crescita del Pil passerà dal 2,8% nel 2024 all'1,6% nel 2025 e all'1,5% nel 2026. In Cina, invece, si prevede una diminuzione dal 5,0% nel 2024 al 4,7% nel 2025 e al 4,3% nel 2026.

Per quanto riguarda l'Italia, il Pil passerà dallo 0,7% del 2024, allo 0,6% del 2025, poi, nel 2026, tornerà allo 0,7%. Nell'Eurozona, invece, è previsto un "lieve rafforzamento della crescita, dallo 0,8% nel 2024 all'1,0% nel 2025 e all'1,2% nel 2026".