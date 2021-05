Osservatorio mondo agricolo Enpaia-Censis, Lombardi: "'Generazione Z' riscopre agricoltura sostenibile"

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @p40it: Quali pronomi bisogna utilizzare per chi non si riconosce nel genere maschile e neppure in quello femminile? @repubblica Rispond…

2 ore fa Repubblica @repubblica

Le frasi di #Mattarella di oggi ("Tra 8 mesi mi posso riposare") riapre il dibattito sul prossimo Presidente della… https://t.co/lISqbhZ06p

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @ugolinic: #DemiLovato "Sono una persona non binaria. Chiedo che sia usato il pronome "loro"" Parleremo di questo e del cinema arcobale…

2 ore fa Repubblica @repubblica

Si muove anche Bruxelles sugli italiani detenuti alla frontiera con il Regno Unito. L'Ue chiede di rispettare "i di… https://t.co/YFv09ll2n2

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @giusmo1: Italiani detenuti alla frontiera, l'Ue contro il Regno Unito: "Rispettare i diritti dei cittadini europei" https://t.co/gn6L7b…

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @giusmo1: I pm: "Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto". E il gip archivia https://t.co/Bqj…

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @repubblica: Quali pronomi per chi si dichiara #nonbinary, ovvero non si riconosce né nel genere maschile né in quello femminile? Il com…

2 ore fa Repubblica @repubblica

Quali pronomi per chi si dichiara #nonbinary, ovvero non si riconosce né nel genere maschile né in quello femminile… https://t.co/0Q7P5qrZ0z

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @p40it: #DemiLovato: "Non sono né 'lui', né 'lei'. Chiamatemi 'loro'". Come rivolgersi a una persona non binaria @repubblica @terminolog…

2 ore fa Repubblica @repubblica

RT @giusmo1: Il Marocco chiude la frontiera di Ceuta. Madrid: "Rimpatriati migliaia di migranti" https://t.co/y7NbApxwI2 via @repubblica

2 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale

⚠️🚦#Roma: Via Cristoforo Colombo, intersezione con via Pindaro, possibili difficoltà di circolazione causa semafori… https://t.co/k0gmCVN6w9

3 ore fa marlene @_marlene1265

RT @g_brescia: In corso l'audizione della Sindaca di Roma @virginiaraggi per l’esame delle proposte di legge in materia di poteri di #RomaC…

3 ore fa Repubblica @repubblica

🔴 Vaccini, Speranza: "Il 28 maggio l'ok dell'Ema per la somministrazione di Pfizer ai ragazzi tra 12 e 15 anni" https://t.co/k2eovO34Pn

3 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale

#Roma - Piazza Vittorio Emanuele II - #incidente presso Via Mamiani

3 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale

#Roma - Piazza Gentile da Fabriano - #incidente

3 ore fa sergio @sergiopillai

RT @g_brescia: In corso l'audizione della Sindaca di Roma @virginiaraggi per l’esame delle proposte di legge in materia di poteri di #RomaC…

3 ore fa DARIO🐦 @DMALAGIGI2

RT @g_brescia: In corso l'audizione della Sindaca di Roma @virginiaraggi per l’esame delle proposte di legge in materia di poteri di #RomaC…

3 ore fa PoliziaRomaCapitale @PLRomaCapitale

⚠️#Roma: Via di Vigna Murata, incidente grave e traffico deviato su via Spiro Valles, verso Fonte Meravigliosa. Nos… https://t.co/nhx1JbPA8K

3 ore fa Paola Crisenza @crisenza_paola

RT @g_brescia: In corso l'audizione della Sindaca di Roma @virginiaraggi per l’esame delle proposte di legge in materia di poteri di #RomaC…

4 ore fa ✨MIKE⭐️⭐️⭐️🤔⭐️🤔⭐️🤔 @spinax64

RT @g_brescia: In corso l'audizione della Sindaca di Roma @virginiaraggi per l’esame delle proposte di legge in materia di poteri di #RomaC…