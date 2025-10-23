Hai dimenticato la password? Clicca qui
Giovedì 23 Ottobre 2025
Papa Leone XVI: "La terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri"
a soli € 3,00
Il Pontefice ai rappresentanti dei Movimenti Popolari: "Vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire 'Ci sto!', 'sono con voi'!".

Roma - 23 ott 2025
“Più di dieci anni fa, qui in Vaticano, Papa Francesco vi ha detto che eravate venuti per piantare una bandiera. Cosa c’era scritto? ‘Terra, casa e lavoro’. Era una ‘cosa nuova’ per la Chiesa, ed era una cosa buona!

Facendo eco alle richieste di Francesco, oggi dico: la terra, la casa e il lavoro sono diritti sacri, vale la pena lottare per essi, e voglio che mi sentiate dire ‘Ci sto!’, ‘sono con voi’!”.

Così Papa Leone XVI si è rivolto ai rappresentanti dei Movimenti Popolari, arrivati a Roma per il loro Giubileo.

“Chiedere terra, casa e lavoro per gli esclusi è una ‘cosa nuova’? Visto dai centri del potere mondiale, certamente no; – ha continuato Sua Santità – chi ha sicurezza finanziaria e una casa confortevole può considerare queste richieste in qualche modo superate.

Le cose veramente ‘nuove’ sembrano essere i veicoli autonomi, oggetti o vestiti all’ultima moda, i telefoni cellulari di fascia alta, le criptovalute e altre cose di questo genere”.

“Dalle periferie, però, – ha detto ancora Papa Prevost – le cose appaiono diverse; lo striscione che sventolate è così attuale che merita un intero capitolo nel pensiero sociale cristiano sugli esclusi nel mondo di oggi”.


