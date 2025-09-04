Partito il "Cammino Storico-Religioso Caggiano - Viggiano": 60 km di fede tra Campania e Basilicata

Ha preso il via all'alba di stamani il "Cammino Storico-Religioso Caggiano - Viggiano", pellegrinaggio a piedi di 60 km tra i sentieri appenninici della Campania e della Basilicata, dalla località Cardoni di Caggiano (Sa) fino al Sacro Monte di Viggiano (Pz) meta di devoti mariani.

Più di 40 pellegrini, arrivati da vari centri del Salernitano e lucani, hanno partecipato a questa esperienza di fede camminando su antiche vie battute nei secoli da pastori e fedeli.

Promosso dall'associazione Caggiano Escursioni Verticali in collaborazione con il Comitato Festa Madonna di Viggiano e le parrocchie di Caggiano e Viggiano, il cammino non è soltanto un tragitto fisico, ma un itinerario dell'anima, che riesce a unire luoghi, persone e tradizioni.

Passando attraverso borghi suggestivi come Sant'Angelo le Fratte, Brienza, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo e Marsicovetere, il cammino è un vero e proprio ponte spirituale e culturale tra Campania e Basilicata, tra due popolazioni unite dalla devozione alla Madonna Nera, patrona dei lucani.

L'iniziativa, che intende ottenere il riconoscimento Unesco per il suo valore storico e antropologico, si concluderà nella mattinata di sabato, con l'arrivo dei pellegrini a Viggiano, per assistere alla discesa della Madonna, la tradizionale processione che domenica avrà come protagonista l'effigie sacra portata a spalla per 12 chilometri, dal santuario sul monte al centro abitato. Un rito che ancora oggi accende la fede popolare e rende più salda l'identità collettiva, in un cammino in cui religione, cultura e territorio si fondono insieme.