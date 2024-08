Pioggia di medaglie per la Gotto d’oro ai “The WineHunter Award 2024” con la linea Vinea Domini

La Gotto d’oro fa bottino pieno di medaglie, rimanendo in tema olimpico visto il periodo, ai prestigiosi “The WineHunter Award 2024”.

La cantina marinese ha convinto, grazie alla grande qualità dei propri prodotti e non solo. La professionalità e la competenza degli enologi, dei tecnici, dei cantinieri e dei dipendenti tutti hanno fatto breccia nella giuria nazionale di esperti del Merano Winefestival, coordinata da Helmuth Kocher, che annualmente premia le eccellenze wine nazionali.

Gotto d’oro ha conquistato ben cinque premi con cinque etichette della rinomata ed apprezzata linea Vinea Domini, di cui si è occupato sin dal suo lancio il consulente enologo dottor Paolo Peira insieme al tecnico interno della cantina Marco Zanibellato.

Il Viognier Igt Lazio 2023 e il Friccicore Malvasia del Lazio 2023 hanno ottenuto il “The WineHunter Award Gold”, mentre il Petit Verdot Igt Lazio, il Frascati Superiore Docg e il Roma Doc Malvasia Puntinata sono stati insigniti con il “The WineHunter Award Rosso”.

Il Viognier Igt Lazio 2023 e il Friccicore Malvasia del Lazio 2023 risultano quindi essere anche candidati di diritto al “WineHunter Award Platinum”.

Quest’ultimo riconoscimento sarà consegnato ai migliori cento prodotti wine, selezionati dalla giuria, in occasione della trentatreesima edizione del Merano WineFestival dall’8 al 12 novembre 2024.

Il Vicepresidente delegato Stefano Serani ha espresso tutta la propria soddisfazione per gli ambiti traguardi raggiunti: “Questi prestigiosi riconoscimenti nazionali confermano a chiare lettere la qualità delle linee di produzione della Gotto d’oro. La nostra cantina si è distinta, ancora una volta, a livello internazionale con vini che rappresentano l’eccellenza del settore portando in alto i vigneti del nostro territorio”.

Il Presidente Luca del Gallo di Roccagiovine ha sottolineato l’impegno quotidiano dell’azienda per proseguire su questa scia di grandi successi: “Le liete notizie, provenienti dai The WineHunter Award 2024, danno ulteriore spinta e motivazione in vista dell’intenso lavoro che ci attende nelle prossime settimane con le annuali operazioni di vendemmia. Gli ambiti premi ricevuti confermano la bontà del nostro operato, all’insegna della qualità e del gusto, in ogni singolo settore produttivo. Continueremo a lavorare in questo modo investendo sulle strutture per migliorare sempre di più la nostra offerta già molto valida”.