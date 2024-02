Piscinas (Su): cade nel camino, 71enne morta ustionata

Tragedia stamani a Piscinas, nel Sud Sardegna, dove una 71enne è deceduta dopo essere caduta nel suo caminetto.Stando ad una prima ricostruzione, la donna, come tutte le mattine, stava provvedendo ad accendere il caminetto della sua abitazione, in modo da potersi scaldare, ma improvvisamente - forse per un malore - ci è caduta dentro, rimanendo ustionata.I soccorsi del 118 sono stati allertati da un parente che abita in zona, dopo aver sentito le urla della donna. Arrivati sul posto, però, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.