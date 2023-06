Politica: a Castel Gandolfo torna "Prima Le Idee"

Torna "Prima le idee" la manifestazione politica giunta alla sua IX edizione promossa dalla Federazione di Fratelli d’Italia Provincia di Roma, che vedrà la partecipazione di diversi Ministri e Sottosegretari, alcuni Eurodeputati del gruppo ECR, assessori e consiglieri regionali del Lazio e numerosi amministratori locali e si terrà il 9/10/11 giugno allo Stabilimento La Pentima - Riva del Lago di Castel Gandolfo.Il tema scelto dagli organizzatori dell'evento è "l'Europa dei Conservatori" con l’obiettivo di confrontarsi sui temi di attualità in un'ottica generale di Governo Europeo, Nazionale e Regionale.Un’occasione per fare il punto sul lavoro del Governo e immaginare il futuro insieme a cittadini ed elettori. L'evento verrà presentato ufficialmente martedì 6 giugno prossimo alle ore 16:00 presso la sala stampa della Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente del Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera On. Tommaso Foti, il Presidente della Federazione di FDI Provincia di Roma Sen. Marco Silvestroni, il Coordinatore Regionale di FDI Lazio On. Paolo Trancassini e il parlamentare del territorio On. Andrea Volpi.