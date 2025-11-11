Hai dimenticato la password? Clicca qui
Pontebba (Ud): in fiamme il tetto di uno stabile, nessuna persona coinvolta

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco.

(Prima Pagina News)
Martedì 11 Novembre 2025
Udine - 11 nov 2025 (Prima Pagina News)

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco.

Nella tarda serata di lunedì 10 novembre, poco dopo le 21, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso per l'incendio del tetto di uno stabile di tre piani sito in Via Marconi a Pontebba, nell'Udinese. 

Sul posto sono state inviate le squadre e le autobotti dei distaccamenti di Gemona del Friuli, Pontebba e Tarvisio oltre all'autoscala e al funzionario di guardia della sede centrale di Udine.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che gli inquilini della palazzina erano già usciti in strada e rassicuravano i socorritori che all'interno degoi apaprtamenti non c'erano altre persone.

I vigili hanno così iniziato le operazioni di spegnimento con il tentativo di evitare la propagazione delle fiamme agli alloggi sottostanti, intervento che ha consentito di limitare la superficie incendiata a circa un terzo del tetto.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che per fortuna non ha coinvolto persone. Le operazioni sono terminate questa mattina.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

