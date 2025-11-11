Pontebba (Ud): in fiamme il tetto di uno stabile, nessuna persona coinvolta

Nella tarda serata di lunedì 10 novembre, poco dopo le 21, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso per l'incendio del tetto di uno stabile di tre piani sito in Via Marconi a Pontebba, nell'Udinese.

Sul posto sono state inviate le squadre e le autobotti dei distaccamenti di Gemona del Friuli, Pontebba e Tarvisio oltre all'autoscala e al funzionario di guardia della sede centrale di Udine.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che gli inquilini della palazzina erano già usciti in strada e rassicuravano i socorritori che all'interno degoi apaprtamenti non c'erano altre persone.

I vigili hanno così iniziato le operazioni di spegnimento con il tentativo di evitare la propagazione delle fiamme agli alloggi sottostanti, intervento che ha consentito di limitare la superficie incendiata a circa un terzo del tetto.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio che per fortuna non ha coinvolto persone. Le operazioni sono terminate questa mattina.