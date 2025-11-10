Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 14:06
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Arezzo: trovato l'elicottero caduto, è distrutto e bruciato
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Arezzo: trovato l'elicottero caduto, è distrutto e bruciato

La carcassa è stata trovata dai Vigili del Fuoco.

(Prima Pagina News)
Lunedì 10 Novembre 2025
Arezzo - 10 nov 2025 (Prima Pagina News)

La carcassa è stata trovata dai Vigili del Fuoco.

E' stato trovato l'elicottero caduto ieri in un'area impervia dell'Aretino, tra la Toscana e le Marche: il mezzo è distrutto e bruciato. A trovare la carcassa è stato l'elicottero dei Vigili del Fuoco in una zona boscosa vicina al lago di Montedoglio.

L'elicottero, che aveva a bordo due persone, non è stato ancora raggiunto dai soccorritori.

Sul posto, da ieri, ci sono anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito Italiano, ma le condizioni meteo avverse hanno causato la sospensione dei voli. Nel corso della notte, le ricerche sono continuate via terra e con l'aiuto dei sistemi a pilotaggio remoto (droni) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sul posto ci sono anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino i Carabinieri, un'ambulanza del 118 e i volontari della protezione civile locale, nonché la centrale operativa del 118 di Arezzo, con due ambulanze messe a disposizione dalla Misericordia di Badia Tedalda.

"Sono due toscani i dispersi a bordo dell'elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri: Mario Paglicc", un imprenditore orafo "di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga". Così, su Telegram, il governatore toscano, Eugenio Giani, ha confermato l'identità delle due persone che erano a bordo dell'elicottero.

"Le ricerche - ha aggiunto Giani - sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un'area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell'ordine e Protezione civile. Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Arezzo
elicottero
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it