Arezzo: trovato l'elicottero caduto, è distrutto e bruciato

E' stato trovato l'elicottero caduto ieri in un'area impervia dell'Aretino, tra la Toscana e le Marche: il mezzo è distrutto e bruciato. A trovare la carcassa è stato l'elicottero dei Vigili del Fuoco in una zona boscosa vicina al lago di Montedoglio.

L'elicottero, che aveva a bordo due persone, non è stato ancora raggiunto dai soccorritori.

Sul posto, da ieri, ci sono anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito Italiano, ma le condizioni meteo avverse hanno causato la sospensione dei voli. Nel corso della notte, le ricerche sono continuate via terra e con l'aiuto dei sistemi a pilotaggio remoto (droni) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sul posto ci sono anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino i Carabinieri, un'ambulanza del 118 e i volontari della protezione civile locale, nonché la centrale operativa del 118 di Arezzo, con due ambulanze messe a disposizione dalla Misericordia di Badia Tedalda.

"Sono due toscani i dispersi a bordo dell'elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri: Mario Paglicc", un imprenditore orafo "di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga". Così, su Telegram, il governatore toscano, Eugenio Giani, ha confermato l'identità delle due persone che erano a bordo dell'elicottero.

"Le ricerche - ha aggiunto Giani - sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un'area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a vigili del fuoco, soccorso alpino, forze dell'ordine e Protezione civile. Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio".