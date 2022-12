Pordenone, travolto da un'auto mentre si trovava in bici, deceduto 28enne

Un altro incidente mortale coinvolge vittime in bicicletta si è verificato in Friuli Venezia Giulia: un ragazzo abruzzese di 28 anni è stato travolto da un'automobile ieri sera, a Pordenone, dove si trovava per ragioni di lavoro, mentre era a bordo della sua bicicletta.L'incidente è avvenuto ieri sera in un viale della città friulana. Dopo essere stato investito, il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri. A guidare l'auto c'era un pordenonese di 35 anni, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso ed è risultato negativo all'alcol test.Il ragazzo, le cui ferite sono apparse immediatamente gravissime, è stato portato all'ospedale cittadino, dove è deceduto in nottata.All'inizio, si era diffusa la notizia che a essere travolto fosse un pedone, in seguito è stato precisato che il ragazzo si trovava in bicicletta.Sulla vicenda, la Procura di Pordenone ha iniziato a indagare per omicidio stradale, iscrivendo il conducente dell'auto nel registro degli indagati, come atto dovuto per permettere la nomina di un perito per l'autopsia sul cadavere - che sarà eseguita nel corso delle prossime ore - e per l'esecuzione di altri accertamenti irripetibili.