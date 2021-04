PPN Parlamento, Ministero Giustizia: oltre 4 mila nuove assunzioni entro settembre 2021

Sono esattamente in arrivo 4250 assunzioni negli uffici giudiziari entro il prossimo mese di settembre. Un’ampia manovra di reclutamento – in un momento difficile per l’intero Paese – volta a colmare i vuoti di organico.

Giovedì 08 Aprile 2021

Si tratta di 400 direttori a tempo indeterminato, già entrati dopo un bando pubblico – esperti con laurea magistrale, adatti a dirigere cancellerie o segreterie delle esecuzioni ad esempio – destinati a tutto il territorio nazionale, ad esclusione di Bolzano e Trento.



I primi assunti hanno già preso servizio, nei distretti di Perugia e Brescia e alla Corte di Cassazione. Bando con procedure semplificate anche per i 150 funzionari, riservati invece ai soli distretti dell’Italia settentrionale, che registrano vuoti superiori alla media nazionale. (13 già a Brescia; 31 a Venezia; a breve seguiranno 30 assunzioni a Torino, 44 a Milano e 32 Bologna).



Sono invece 1000 gli operatori giudiziari previsti a tempo determinato, titolari di riserva di legge o che abbiano già prestato attività negli uffici giudiziari, e 2700 i cancellieri che prenderanno servizio tra giugno e settembre.



