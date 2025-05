Prandini (Coldiretti): "Agrivoltaico è opportunità, ma vanno coinvolti gli agricoltori"

“Noi riteniamo che tutto ciò che riguarda il mondo delle energie rinnovabili sia una opportunità per il sistema Paese. Dobbiamo però porre attenzione perchè non si vada ad impattare in termini paesaggistici e di bellezza dei nostri territori.

Allo stesso tempo serve il coinvolgimento dell’imprenditore agricolo. Si parla di agricoltura e quindi l’agricoltore deve essere assolutamente coinvolto.

Siamo riusciti con le risorse del Pnrr a triplicare le coperture sui tetti, perchè ci crediamo in termini di opportunità nella diminuzione dei costi di gestione ma anche nei confronti delle comunità che ne vanno a beneficiare. E così deve essere anche per l’agrifotovoltaico: tutto ciò che riguarda la salvaguardia dell’ambiente e dell’attività produttiva si sposa esattamente con quella che può essere un’evoluzione sulle energie rinnovabili”.

Così il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a Milano per il convegno "Agrivoltaico sostenibile: come conciliare la produzione agricola della Pianura Padana con la generazione elettrica rinnovabile che serve al Paese", organizzato da Fondazione UniVerde, Coldiretti Lombardia e Starlight.