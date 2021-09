Premio Biagio Agnes, Rai1 celebra una “Icona” della storia della RAI. Conducono Mara Venier e Alberto Matano.

Nel segno della tradizione e del giornalismo più autorevole e rigoroso la XIII edizione del Premio Biagio Agnes - Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, organizzato dalla Fondazione Biagio Agnes in collaborazione con la Rai, andrà in onda su Rai1 sabato 11 settembre: una serata televisiva di condotta da Mara Venier e Alberto Matano. Presidente Onorario del “Premio Biagio Agnes” è Marinella Soldi, in qualità di Presidente della Rai.

L’attualità e il racconto puntuale dei fatti – anticipa una nota ufficiale della RAI- scandiranno questo ormai tradizionale appuntamento televisivo e, accanto agli spunti di riflessione, non mancheranno sul palco momenti di spettacolo con grandi artisti: tra gli altri, i padroni di casa Mara Venier e Alberto Matano accoglieranno Roberto Vecchioni, Marco Masini, Lina Sastri e Serena Autieri.

Un evento in tutti i sensi, che riporterà nelle case di milioni di italiani il ricordo di uno degli uomini guida della Rai, Biagio Agnes, storico Direttore Generale della TV di Stato.

Con la partecipazione di prestigiosi nomi del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, la cerimonia del Premio, istituito ricordiamo fin dal 2009 da Simona Agnes, presidente della Fondazione Biagio Agnes, e oggi autorevole Consigliere d’Amministrazione della Azienda di cui suo padre fu pietra miliare, avrà luogo per la prima volta nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, autentico gioiello del patrimonio architettonico italiano.

La giuria del “Premio Biagio Agnes” guidata da: Gianni Letta (Presidente), è costitutita da grandi nomi delo mondo della comunicazione: Giulio Anselmi, Stefano Folli, Luciano Fontana, Paolo Garimberti, Guido Gentili, Giampiero Gramaglia, Luigi Gubitosi, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Massimo Martinelli, Antonio Martusciello, Monica Mosca, Agnese Pini, Antonio Polito, Aurelio Regina, Carlo Robiglio, Danda Santini, Marcello Sorgi, Fabio Tamburini, Mons. Dario Edoardo Viganò e di diritto i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna e della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ed è questa la Giuria che ha reso noti i nomi dei vincitori protagonisti di questa edizione 2021: dal Premio Internazionale a Rahila Saya, giornalista e attivista afghana, a quello per la Carta Stampata assegnato a Massimo Franco del Corriere della Sera.



E poi tre donne appassionate e brillanti, Myrta Merlino, conduttrice de L'Aria che Tira su La7, Barbara Jerkov de Il Messaggero ed Emilia Costantini del Corriere della Sera, premiate rispettivamente con il Premio per la Televisione, Premio Miglior Cronista e Premio Cinema. A Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 ORE va il Premio Giornalista Economico mentre a Paolo Conti, Corriere della Sera, il Premio per la Divulgazione Culturale.



Il Premio Fiction è stato assegnato a Il Commissario Ricciardi, serie tv con Lino Guanciale, e il Premio per la Radio a Roberto Sergio con tutta la grande squadra di Rai Radio: Simona Sala, direttrice Radio1, Paola Marchesini, direttrice Radio2, Andrea Montanari, direttore Radio3, e Angela Mariella, direttrice di Isoradio.



Il direttore de La Stampa Massimo Giannini riceve il Premio Giornalismo Crossmediale mentre a Roberto Sommella, direttore Milano Finanza, va il Premio per la Divulgazione Digitale. Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, ritira il Premio Innovazione e Sostenibilità assegnato al programma di informazione e approfondimento “Newton”.



Il "veterano" Bruno Vespa vince il Premio Giornalista Scrittore per i volumi "Quirinale. Dodici Presidenti tra pubblico e privato" e "Perché l'Italia amò Mussolini (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus)", editi entrambi da Rai Libri.



Alla trasmissione “Il Circolo degli Anelli” il Premio Giornalismo Sportivo che verrà ritirato dalla conduttrice, la giornalista Alessandra De Stefano. Infine, al programma di Rai3 “Fame d’Amore”, condotto da Francesca Fialdini, va il Premio Speciale di questa XIII edizione.

Dopo la scorsa edizione realizzata a distanza a causa della pandemia, quest'anno il Premio celebra finalmente il ritorno "in presenza", tenendo sempre fede all’impegno che lo anima fin dalla sua istituzione, ossia quello di tutelare il giornalismo di qualità in quanto strumento di democrazia al servizio dei cittadini.

Il “Premio Biagio Agnes” è una manifestazione culturale che viene organizzata dal 2009 e giunge quest’anno alla sua XIII edizione.



La manifestazione rappresenta un tradizionale appuntamento pubblico che lega il prestigio di celebri nomi del mondo della comunicazione a un evento che vuole valorizzare e premiare la professione giornalistica in ogni suo aspetto.

La sua organizzazione è presieduta e promossa dalla Fondazione Biagio Agnes, associazione culturale che persegue essenzialmente finalità culturali.

Lo svolgimento della manifestazione è da sempre legato alla Rai in virtù del fatto che Biagio Agnes è stato uno storico Direttore Generale dell’azienda.



Per questo motivo la Rai, dalla prima edizione, segue e documenta la Cerimonia di premiazione trasmettendola televisivamente in seconda serata su Rai1.



I diritti di ripresa e messa in onda della serata di assegnazione del Premio sono ceduti gratuitamente dalla Fondazione Agnes alla Rai. Il Presidente Onorario del Premio è da sempre il Presidente della Rai.