Rai 3, speciale Tv in lingua originale albanese. Riflettori puntati sull’Eparchia di Lungro e gli Arberesch di Calabria

Rieccola la grande Rai, questa nostra grande azienda di Stato che produce servizio pubblico dovunque sia possibile e necessario ancora farlo. Regione-pilota, questa volta, è appunto la Calabria, dove per la seconda volta nel giro di un mese i vertici della Sede Rai calabrese (Demetrio Crucitti, direttore di Sede, e Pasqualino Pandullo, Caporedattore Responsabile della Tgr) fanno sì che la Rai possa trasmettere uno “speciale televisivo” di grande interesse sociale proprio nella lingua originale arberesch.Un esperimento tutto calabrese -di grande interesse e fascino culturale va detto- che oggi ripropone e rilancia, e mai come in questa occasione, il ruolo strategico della comunicazione e dell’approfondimento storico e antropologico in una regione così spesso lontana dal resto del mondo.Ma veniamo ai dettagli del programma.Domani mattina 9 gennaio 2021, su RaiTre, dalle 7.30 alle 8.00 la messa in onda in lingua arberesch. Già andato in onda sul digitale terreste di Rai 3 qualche settimana fa in lingua italiana.Il Direttore di Sede Demetrio Crucitti – che in tema di difesa delle minoranze linguistiche ha lavorato tantissimo in questi anni- ne parla con grande coinvolgimento personale: “Lo speciale che mandiamo in onda domani in lingua originale è un omaggio che Rai Calabria ha voluto dedicare al Centenario dell’Eparchia di Lungro”.In effetti è un prodotto ambizioso, un vero e proprio documentario storico importante realizzato in collaborazione con la direzione della Tgr, del Centro Televisivo Vaticano, di Rai Quirinale, di Rai Vaticano e della struttura di produzione della stessa Sede Rai calabrese.“La nostra Sede – aggiunge ancora l’ing. Crucitti- ha dedicato mesi e mesi di preparazione e di lavoro per questo docufilm interamente dedicato alla storia degli italo albanesi di Calabria”.La voce narrante dello speciale in lingua italiana era di Francesca Pecora. I testi del documentario sono firmati da Brunella Eugenii e dal Vicario dell’Eparchia di Lungro Mons. Pietro Lanza.Per la versione in lingua albanese è stata invece scelta una delle interpreti più moderne e più affidabili della lingua albanese, Saverina Bavasso, arbreshe doc, e che lo scorso anno era già stata l’interprete ufficiale della comunità albanese allo storico incontro tra il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente dell’Albania Ilir Meta a San Demetrio Corone.Il Coordinamento tecnico e la regia dello speciale sono di Andrea Recchia. Le immagini sono invece firmate da Emanuele Franzese, Carlo Spadafora, Massimiliano De Lio, Antonio Vacante, Gianluca Fazio, Pietro Bianco, Specializzati di ripresa Pino Manzo, Franco De Cario, e Aldo Morrone. Tecnico della produzione Mauro Tedesco.Fondamentale è stata invece la ricerca d’archivio, e nessuno meglio di Giuseppe Nocito, memoria storica della Rai calabrese di questi ultimi 40 anni, avrebbe potuto farlo meglio.Lo speciale spiega con grande chiarezza – aggiunge il Direttore Demetrio Crucitti- come siano passati ormai cento anni dalla istituzione dell’Eparchia di Lungro e «oggi essa è più che mai impegnata nella grande questione della ricomposizione dell’unità dei cristiani e nella salvaguardia del principio della legittima diversità nell’unità della fede”.Il docu-film ricostruisce il lungo processo storico che è stato necessario per arrivare alla istituzione della Eparchia di Lungro, oltre quattrocento anni dal momento in cui gli albanesi giunsero in Calabria, Basilicata, Puglia e in Sicilia.Lo speciale ripropone infine anche le tante cerimonie solenni celebrate per il Centenario della nascita dell’Eparchia, partendo dalla delegazione ricevuta ufficialmente il 24 maggio 2019 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.Il pomeriggio di quello stesso giorno -ricordiamo- una folta rappresentanza di pellegrini provenienti da tutti i paesi dell’Eparchia ha poi partecipato alla Divina Liturgia, celebrata all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro.La speranza è che ora questo programma in lingua originale arberesch possa finire da domani in poi sulla piattaforma di Rai Play come è accaduto in passato per la versione in lingua italia. (Pino Nano)