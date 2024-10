Rai: a Tg2 Dossier viaggio nella sofferenza dei ragazzi con disturbi psichici

“E io rinasco. Un viaggio attraverso l’emergenza neuropsichiatrica infantile e adolescenziale in Italia”, è il titolo della puntata di RAI TG2 Dossier, a cura di Laura Berti, immagini Andrea Martino e montaggio Andrea Castagnone che andrà in onda domenica 20 ottobre alle ore 18,50, tutta dedicata alla neuropsichiatria infantile. Protagonisti i ragazzi che racconteranno i loro progetti tra sofferenza, desiderio di rinascita e speranza per il futuro. Un viaggio dal nord al sud: Brescia, Milano, Roma, Napoli e Catanzaro.

Attraverso la voce dei Direttori delle Unità di Cura di Neuropsichiatria Infantile membri della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA), presieduta dalla professoressa Elisa Fazzi, saranno evidenziate luci e ombre che avvolgono questo ambito così delicato.

I numeri parlano chiaro: si stima che in Italia 2 milioni di bambini e adolescenti tra 0 e 18 anni presentino almeno un disturbo del neurosviluppo, 1 su 5 per essere più chiari. Non pochi quindi e di fronte a tale situazione che coinvolge i minori e anche le loro famiglie, il Sistema sanitario nazionale si rivela carente, con enormi gap da regione a regione. Sono 403 i letti ospedalieri a disposizione della neuropsichiatria infantile in tutta Italia, ma ne servirebbero almeno 700 per poter coprire tutto il territorio nazionale e, in particolare, le cinque regioni come Valle D’Aosta, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Calabria che non ne hanno neanche uno.

“E’ necessario, inoltre, potenziare i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile - confermano gli esperti SINPIA - per intercettare tempestivamente i bisogni di bambini e ragazzi e ridurre il ricorso all’ospedalizzazione. Una diagnosi precoce e un intervento tempestivo, infatti, possono cambiare la storia naturale nella maggior parte dei disturbi dell’età evolutiva e avere ripercussioni positive sulla loro salute mentale quando saranno adulti”.

Nel corso della puntata sono stati intervistati: