Rai, il nuovo TG2 DI Antonio Preziosi un successo senza precedenti.

ll Tg2 dunque cambia casa, avviene dopo 12 anni, con un nuovo studio televisivo completamente rinnovato e una nuova sigla, quanto mai avvolgente e delicata. L'inaugurazione ufficiale la settimana scorsa a Saxa Rubra con l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, i consiglieri Simona Agnes e Alessandro Di Majo e il direttore della testata Antonio Preziosi. Ma alla cerimonia ufficiale arriva anche un messaggio di auguri della stessa presidente Marinella Soldi, e nel nuovo studio si fanno vedere oggi anche i vari direttori di testata della RAI, da Antonio Pionati a Mario Orfeo, da Gian Marco Chiocci a Paolo Petrecca fino ad Alessandra Ferraro.

Questo del TG2 è in realtà un progetto tutto interno alla RAI, realizzato a cura della Direzione Produzione Tv - Centro Produzione Tv di Roma, “per innovare nel solco della tradizione”. E’ questo lo slogan con cui Antonio Preziosi e Alfonso Samengo preannunciano questa nuova stagione del TG2, e con alle spalle la consapevolezza reciproca di essere alla guida di uno dei giornali più amati e più visti dal grande pubblico italiano.

Accanto a loro, scende in campo questa volta anche l’Amministratore Delegato della RAI, Roberto Sergio che nel giorno della festa della testata commenta così la notizia del nuovo TG2:“Il fatto di aver utilizzato professionalità Rai per la progettazione dello studio e anche per la sigla non può che renderci orgogliosi – commenta Roberto Sergio - e si inserisce nel quadro del nuovo piano industriale che ha al centro proprio l’innovazione, la trasformazione in digital media company e la valorizzazione delle nostre eccellenti maestranze”.

Naturalmente il direttore di testata Antonio Preziosi va oltre e dice: “La persona rimane per noi al centro dell’informazione. È questa l’idea che ha ispirato il nuovo studio del Tg2. Il nostro- aggiunge ancora il direttore Preziosi- è un impegno che viene dalla nostra storia e ci proietta verso il futuro. Per questo la nuova sigla contiene una citazione del passato”.

Ma cosa vuol dire tutto questo?

“Quel “2” che si compone in vari colori -sottolinea Antonio Preziosi-ci ricorda da dove veniamo e ci spinge a rinnovare l’impegno di serietà e di credibilità verso chi ci ascolta anche in futuro”.

Accanto ad Antonio Preziosi in questa nuova sfida professionale, vi dicevo, c’è uno dei suoi Vice Direttori, Alfonso Samengo, uomo di fiducia e suo braccio destro, un giornalista che aveva ricoperto prima di essere chiamato alla guida del TG2 l’incarico di Vicedirettore di Rai Parlamento con delega ai telegiornali quotidiani di cronaca parlamentare. Dal luglio 2015 al novembre 2016 era già stato Caporedattore Responsabile della TGR Calabria, una stagione esaltante la sua per i risultati straordinari di ascolto e di condivisione raggiunti per la prima volta da una sede regionale, ma non poteva che essere così data l’esperienza importante che lo stesso Alfonso Samengo in precedenza aveva già maturato all’interno della testata come Vice Caporedattore Responsabile degli approfondimenti e degli speciali regionali. Portano infatti la sua firma i primi programmi regionali che all’interno dei TG raccontavano le bellezze dei paesi e dei borghi più inaccessibili della Calabria, un format di grande impatto mediatico, che è poi diventato punto di riferimento delle altre sedi regionali di tutta Italia. Ma anche un'intuizione e una sfida culturale, che arrivava alla redazione da un giornalista con alle spalle una importantissima esperienza universitaria alla Cattolica di Milano e dove lui aveva finito per fare forse da grande un mestiere completamente diverso da questo.

Nell’editoriale con cui il direttore Alessandro Casarin presentava questa sua nuova creatura si leggeva quello che è poi è stato il leit motiv della sua vita futura all’interno delle redazioni, un mix di passione civile e soprattutto di rispetto sacro per i colleghi, a cui Alfonso Samengo ha sempre risposto con la semplicità e la modestia dell’ultimo arrivato, ma forse questa è sempre stata la chiave del suo successo.

30 anni dopo l’uomo è rimasto quello di allora.

Il nuovo TG2 ha già debuttato sabato scorso, 25 maggio, nell’edizione serale delle 20.30. Nuova veste grafica dunque, ma non solo. Per il TG2 targato Preziosi-Samengo, la Scenografia porta la firma di Flaminia Suri; la Progettazione grafica di Alessandro Cossu; il Progetto regia di Silvia Belluscio e Adriano Ilari; il Coordinamento tecnico di Salvatore Zaru e Simone Di Battista. Ma c’è anche, il Direttore della fotografia, il bravissimo Stefano Russo.

Che dirvi di più? In bocca al lupo a tutta la redazione del TG2.