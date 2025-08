Tv: su Rai2 arriva "Missioni d'Estate"

Il titolo trae ispirazione dal contenuto. Missioni d’Estate, il nuovo programma di Rai2, andrà in onda per quattro puntate in seconda serata: mercoledì 20 agosto, venerdì 22 agosto, venerdì 29 agosto e venerdì 5 settembre.

Prodotto da 7Colli, il programma racconta l’avventura di un gruppo di talent che accettano l’invito di un misterioso e curioso personaggio ad affrontare un viaggio a tappe, con una serie di missioni da compiere per lui.

Il personaggio misterioso si chiama Charlie ed è liberamente ispirato alla celebre voce e sagoma di Charlie di Charlie's Angels, il famoso serial televisivo degli anni ’70 e ‘80.

In questa occasione, i protagonisti della nostra storia, chiamati inviati, non si occuperanno di catturare malavitosi da consegnare alla giustizia, ma dovranno destreggiarsi in un percorso lungo che attraversa buona parte del territorio italiano, affrontando numerose missioni che Charlie chiederà loro di portare a termine.

Al fianco di Charlie, del quale vedremo sempre e solo la silhouette, ma di cui sentiremo la voce, ci sarà una figura di riferimento: l’uomo delle missioni notturne, Roberto Verde, che avrà il compito non solo di assegnare i compiti agli inviati, ma anche di cronometrare tutta la durata delle prove per determinarne la validità o meno.

Numerosi i volti noti che prenderanno parte alle Missioni D’Estate: Eleonora De Angelis, Michela Persico, Gegia, Barbara Francesca Ovieni, Veronica Ursida, Mila Suarez, Il Mago Gabriele Gentile, Massimo Alparone, Luca Virno e Lorenzo Marchetti.

Le località in cui gli inviati approderanno e dovranno affrontare le missioni sono molteplici: Alassio e Varazze in Liguria, Fermo e San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara in Abruzzo, Cerignola in Puglia, Acciaroli nella costiera cilentana e Vietri sul Mare in quella amalfitana, in Campania.

Tra imparare il dialetto locale, improvvisarsi pescatori e ballerini, affrontare viaggi lunghissimi in poco tempo e diventare anche artigiani, i nostri inviati vivranno esperienze esilaranti e ne combineranno di tutti i colori.

Poiché il filo conduttore di “Missioni D’Estate” unisce avventura e divertimento, con un tocco di sana ironia.

Il format nasce da un’idea di Paolo D’Amico, che è anche il produttore esecutivo del programma, insieme a Eleonora De Angelis e Andrea Iannuzzi, che lo ha scritto e realizzato insieme a Marco Trombetti. La fotografia è curata da Stefano Chiesa e la regia è di Antonio Centomani.