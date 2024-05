Reggio Calabria: accoltella coetaneo in classe, denunciato 15enne

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Reggio Calabria per aver accoltellato in classe un coetaneo.

Il ferimento è avvenuto in una classe del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci": i due avrebbero litigato per futili motivi, forse per una ragazza contesa, e, ad un certo punto, uno di loro avrebbe estratto un coltellino svizzero, con cui ha colpito al dorso l'altro per tre volte. Fortunatamente, le piccole dimensioni dell'arma hanno evitato che le ferite fossero profonde e danneggiassero organi vitali.

La scuola ha subito contattato il padre del ferito, che ha portato il figlio in ospedale: le sue condizioni non sono state ritenute gravi. L'altro ragazzo, invece, è stato denunciato alla Procura per i Minori di Reggio Calabria, che nel corso delle prossime ore, dopo che i Carabinieri avranno ricostruito la dinamica del litigio, valuterà se iscriverlo nel registro degli indagati per lesioni gravi o se accusarlo di tentato omicidio.