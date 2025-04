Regione Lazio: approvato il piano per l'autismo

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, ha approvato il “Piano regionale per l’autismo”.

"Il Piano nasce dalla necessità di adottare una programmazione regionale in grado di qualificare e potenziare gli interventi in favore delle persone con autismo e delle loro famiglie, allo scopo di garantire progettualità appropriate e coerenti ai bisogni e alle aspirazioni delle persone autistiche, in modo uniforme su tutto il territorio regionale", ha dichiarato l’assessore Massimiliano Maselli.

"Ringrazio la Commissione regionale consiliare – che ha approvato il Piano all'unanimità – presieduta dalla presidente Savo, le associazioni, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo Settore e tutte le consulte sulla disabilità per i preziosi contributi che hanno fornito, arricchendo sensibilmente il Piano. Quest’ultimo si sviluppa sulla base dei principi della presa in carico globale, del diritto alla scelta, all’autodeterminazione e proattività dei servizi, della centralità della famiglia e dei caregiver e dell’integrazione sociosanitaria", ha concluso Maselli.