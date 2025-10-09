Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:40
Ricerca, sostenibilità e tecnologia: Forza Italia lancia “Futuro Italia” alla Camera dei Deputati
Appuntamento domani alle 14, presso la Sala della Lupa della Camera.

Giovedì 09 Ottobre 2025
Appuntamento domani alle 14, presso la Sala della Lupa della Camera.

La ricerca, l’innovazione e la competitività saranno al centro del Convegno “Futuro Italia – Ricerca e Innovazione per Competere”, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 14.00 presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

Promosso da Forza Italia, l’appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per un confronto sulle sfide che attendono il Paese nei campi della ricerca scientifica, della sostenibilità e della transizione digitale.

Dopo i saluti istituzionali del ministro Anna Maria Bernini, del presidente CRUI Giovanna Iannantuoni e dell’eurodeputata e presidente della Consulta Letizia Moratti, interverranno i capigruppo di Camera e Senato, rispettivamente Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, la deputata forzista Annarita Patriarca e l’assessore regionale azzurro Luisa Regimenti.

I lavori saranno articolati in tavole rotonde tematiche dedicate a biotecnologie e salute, agritech e sostenibilità alimentare, infrastrutture idriche e digitali, spazio e tecnologie avanzate, e intelligenza artificiale e società digitale.

Tra i relatori, esponenti del mondo scientifico e imprenditoriale come Sergio Dompé, Catia Bastioli, Teodoro Valente, Nicola Vitiello e Valeria Sandei.

Le conclusioni saranno affidate al ministro Anna Maria Bernini, all’eurodeputata Letizia Moratti e al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia.

“Futuro Italia” vuole essere un momento di riflessione e proposta per costruire un Paese che investe in ricerca, formazione e innovazione, rafforzando la propria competitività nel contesto europeo e internazionale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

