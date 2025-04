Roma caput mundi della flebologia: concluso con successo il corso VIPP

La Città Eterna ha accolto, nei giorni 7 e 8 aprile, uno degli appuntamenti più significativi nel panorama medico internazionale: il Corso Europeo VIPP (Venous Insufficiency Personal & Practical), evento formativo d’eccellenza dedicato alla patologia venosa e linfatica. Svoltosi presso l’Ospedale San Giovanni – uno dei presidi storici e simbolici della sanità italiana – il corso ha richiamato professionisti e specialisti da sei Paesi europei, offrendo un’esperienza unica fondata su alta specializzazione, confronto internazionale e innovazione clinica.

Promosso dal prof. Massimo Danese, in collaborazione con il prof. Sergio Gianesini, presidente della Società Mondiale di Flebologia e fondatore del venous-lymphatic World International Network, il corso ha rappresentato un vero e proprio hub europeo per l’aggiornamento scientifico e pratico. Tra i tutor, nomi illustri della flebologia mondiale, tra cui l’ex presidente della Società Flebologica Francese, il vice-presidente della Società Mondiale e autorevoli esponenti della comunità scientifica turca.

Durante le due giornate, i partecipanti – ventidue selezionati tra i migliori giovani professionisti del settore – hanno potuto assistere a sette interventi chirurgici mini-invasivi per il trattamento delle varici, partecipare a workshop teorici avanzati, e perfezionare le proprie competenze in ecografia venosa e linfatica e scleroterapia. L’approccio del corso è stato volutamente pratico e interattivo, con l’obiettivo di unire teoria e operatività in un contesto didattico ad alto impatto.

Ma il significato dell’iniziativa va ben oltre l’ambito tecnico. Come sottolineato dagli organizzatori, la patologia venosa – spesso sottovalutata o ridotta alla sola dimensione estetica – rappresenta una condizione che colpisce una persona su due nella popolazione. È dunque fondamentale diffondere una cultura clinica consapevole, fondata su una visione olistica della salute della gamba e del sistema circolatorio periferico.

“La tecnologia, per quanto fondamentale, non basta”, ha dichiarato il prof. Gianesini. “Senza una solida preparazione scientifica e una rete internazionale di scambio e formazione, rischiamo di affrontare queste patologie in modo superficiale. Con il corso VIPP abbiamo voluto alzare l’asticella, ponendo le basi per un nuovo standard formativo.”

Il corso si è rivelato anche un trampolino di lancio per il grande evento globale di settembre, il V-ITALy Vein-Lymphatic Global Summit, che si terrà nuovamente a Roma dal 3 al 6 settembre. L’evento riunirà oltre 80 delegazioni internazionali, con l’ambizione di definire le linee guida della flebologia e linfologia del futuro, attraverso sessioni plenarie, workshop, e tavole rotonde multidisciplinari.

“Con il VIPP abbiamo dato un segnale chiaro: Roma è pronta a ospitare il mondo medico e scientifico con professionalità, storia e visione”, ha aggiunto il prof. Danese. “Il San Giovanni ha dimostrato di essere all’altezza di un contesto internazionale, grazie anche alla qualità del personale sanitario, all’efficienza logistica e alla suggestiva cornice storica che ha reso questa esperienza non solo formativa, ma anche umanamente e culturalmente memorabile.”

L’evento ha infatti lasciato un segno profondo nei partecipanti, non solo per la qualità dei contenuti ma anche per l’atmosfera di autentica collaborazione che si è respirata in ogni sessione. Le parole chiave che hanno dominato il corso sono state: conoscenza, integrazione e visione globale.

Un’esperienza che non si chiude, dunque, ma che si proietta verso un futuro prossimo e promettente: settembre sarà il momento del confronto mondiale, e Roma, ancora una volta, sarà il palcoscenico ideale dove medicina, scienza e umanità potranno incontrarsi, crescere e trasformare il modo in cui ci prendiamo cura della salute vascolare.